Jefe de Policía de Montevideo y directora de la Guardia Republicana fueron removidos de sus cargos

Cesaron al jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito, y a la directora de la Guardia Republicana, Angelina Ferreira, informaron fuentes policiales a Subrayado.

En lugar de Lotito asumirá el cargo el actual subdirector administrativo de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo.

La comandante general Ferreira Pérez se desempeñaba en el cargo desde 2025. Durante el período anterior, entre 2021 y 2025, fue la encargada de la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior.

Lotito fue Jefe de Unidades Básicas de la Policía Nacional, Director de Investigaciones y Director de la Brigada Departamental Antidrogas de la Jefatura de Policía de Colonia, entre otros cargos que ha ocupado a lo largo de su carrera.

Por su parte, quien asumirá como jefe de la Policía de Montevideo, el comisario general Clavijo, fue director de la Guardia Republicana, asesor de seguridad de la Intendencia de Montevideo, prestó servicios en el Grupo Especial de Operaciones.

En desarrollo.