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Adolescente de 16 años se entregó como presunto autor del homicidio del repartidor en Carrasco Norte

El menor se entregó este domingo en la seccional policial de Paso Carrasco y está a disposición de la Fiscalía.

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El menor está a disposición de la Fiscalía, luego de que se entregara con su madre en la Seccional 26 de Paso Carrasco, informaron fuentes del Ministerio del Interior a Subrayado. Ahora los investigadores lo indagarán y trabajarán con el resultado de las pericias para establecer si fue el adolescente el autor del crimen. Sin perjuicio de que fueron dos los autores.

El hombre asesinado tenía 31 años, era cubano y estaba trabajando. Había llegado al portón de una casa ubicada en Capri y Máximo Tajes —a una cuadra de avenida Italia— cuando fue abordado por delincuentes que le exigieron la moto. Forcejeó y uno de los agresores terminó quitándole la vida de un disparo de arma de fuego.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Robo de la escultura en el Prado.
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Varios deliveries llegaron al lugar tras el crimen. "Trabajar en esto es duro porque nadie se concientiza con nosotros. Somos los malos de la película. No pongo en duda que muchos compañeros de nosotros cometen muchas infracciones y demás, pero todos no somos iguales", dijo el hombre.

El de este repartidor fue el tercer homicidio del viernes en Montevideo. Y el segundo contra un repartidor. En la madrugada, un delivery de 22 años fue asesinado por delincuentes que le dispararon para robarle la moto, en el Prado; en la noche, un hombre fue atacado a tiros en el asentamiento 24 de Junio, cerca de ruta 102, el noreste del departamento.

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