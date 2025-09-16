El jefe de Policía de Maldonado dice que la captura de El Pelón dará "tranquilidad" a toda la ciudadanía

José Carlos Machado González es conocido en el mundo delictivo como El Pelón . Con sus 32 años, cometió tres homicidios y ahora es buscado por otros tres ocurridos la semana pasada en Maldonado y Canelones. Además tiene anotaciones y antecedentes penales por drogas, rapiña agravada e incendio.

Las jefaturas de Maldonado y Canelones emitieron requisitoria el fin de semana para ubicarlo. "Toda información que llega se procesa de forma inmediata para tratar de dar con el paradero de esta persona, para que vuelva la tranquilidad a las familias de las víctimas y para la ciudadanía en general", dijo a Subrayado este martes el jefe de Policía Víctor Trezza.

El día anterior, el jerarca había catalogado al delincuente como "el más peligroso" .

Trezza, ahora en Maldonado, recordó que El Pelón "tiene una larga carrera delictiva". Y su detención llevaría a aclarar tres homicidios y también una rapiña de una moto, que presuntamente utilizó para llegar al lugar donde estaba Talíha, la joven enfermera que fue atacada a tiros en Playa Verde, cerca de Piriápolis.

Según la investigación policial, El Pelón acutó junto a Richard Ramírez, de 47 años, quien también estaba requerido pero fue capturado este lunes en Colonia Nicolich.

El Pelón está requerido por el crimen de un hombre de 33 años cometido el lunes 8 en Colonia Nicolich; por el asesinato de Talíha, que le dispararon cuando estaba dentro de un auto en un estacionamiento en Playa Verde el viernes 12 en la madrugada; y por el homicidio de un hombre de 31 años ocurrido en la tarde de ese mismo viernes en el barrio Estadio en Pando.

