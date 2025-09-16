RECIBÍ EL NEWSLETTER
homicida requerido

El jefe de Policía de Maldonado dice que la captura de El Pelón dará "tranquilidad" a toda la ciudadanía

El Pelón, de 32 años, sigue prófugo. Está requerido por tres homicidios cometidos en una semana, entre ellos el de la enfermera en Playa Verde.

Víctor Trezza, jefe de Policía de Maldonado.

requerido-playa-verde

José Carlos Machado González es conocido en el mundo delictivo como El Pelón. Con sus 32 años, cometió tres homicidios y ahora es buscado por otros tres ocurridos la semana pasada en Maldonado y Canelones. Además tiene anotaciones y antecedentes penales por drogas, rapiña agravada e incendio.

Las jefaturas de Maldonado y Canelones emitieron requisitoria el fin de semana para ubicarlo. "Toda información que llega se procesa de forma inmediata para tratar de dar con el paradero de esta persona, para que vuelva la tranquilidad a las familias de las víctimas y para la ciudadanía en general", dijo a Subrayado este martes el jefe de Policía Víctor Trezza.

Foto cedida a Subrayado. José Carlos Machado González, alias El Pelón.
Seguí leyendo

Cometió tres homicidios y lo buscan por otros tres: quién es El Pelón, "el más peligroso", requerido por la Policía

Trezza, ahora en Maldonado, recordó que El Pelón "tiene una larga carrera delictiva". Y su detención llevaría a aclarar tres homicidios y también una rapiña de una moto, que presuntamente utilizó para llegar al lugar donde estaba Talíha, la joven enfermera que fue atacada a tiros en Playa Verde, cerca de Piriápolis.

Según la investigación policial, El Pelón acutó junto a Richard Ramírez, de 47 años, quien también estaba requerido pero fue capturado este lunes en Colonia Nicolich.

El Pelón está requerido por el crimen de un hombre de 33 años cometido el lunes 8 en Colonia Nicolich; por el asesinato de Talíha, que le dispararon cuando estaba dentro de un auto en un estacionamiento en Playa Verde el viernes 12 en la madrugada; y por el homicidio de un hombre de 31 años ocurrido en la tarde de ese mismo viernes en el barrio Estadio en Pando.

Subrayado informó este martes detalles del prontuario criminal del delincuente.

Temas de la nota

Lo más visto

video
requerido

Cometió tres homicidios y lo buscan por otros tres: quién es El Pelón, "el más peligroso", requerido por la Policía
en paso molino

Ladrón robó en una farmacia y cuando la Policía tomaba la denuncia, otro delincuente entró a hurtar
EN RAMÓN ANADOR Y BATLLE Y ORDÓÑEZ

Video: escapó en moto de un control policial por picadas, cruzó con luz roja, chocó y murió
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"El domingo desmejora con lluvias y tormentas", dijo Nubel Cisneros en un adelanto del fin de semana
MALDONADO

"Queda dar con el delincuente más peligroso", dijo Trezza sobre la búsqueda del segundo requerido por el crimen de Playa Verde

Te puede interesar

Orsi ante nuevo planteo de la oposición sobre Álvaro Danza: Si quieren seguir entretenidos con eso, que sigan video
PRESIDENTE

Orsi ante nuevo planteo de la oposición sobre Álvaro Danza: "Si quieren seguir entretenidos con eso, que sigan"
Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado. La camioneta que conducía la mujer alcoholizada. video
habló su abogada

Declaró en Fiscalía la mujer que atropelló personas frente al Antel Arena: "Fue una situación que excedió el control de ella"
Foto: Guillermo Lorenzo, Subrayado. Policía trabaja en la escena del homicidio en Punta de Rieles.
homicidio en montevideo

Mataron de un disparo en el pecho a un hombre de 62 años en Punta de Rieles

Dejá tu comentario