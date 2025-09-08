RECIBÍ EL NEWSLETTER
homicidio en Canelones

Mataron a un hombre de 33 años y su cuerpo fue hallado en una cuneta en Colonia Nicolich

El hombre fue encontrado muerto de dos disparos en una cuneta en Colonia Nicolich, Canelones. El hallazgo fue a las siete de la mañana de este lunes.

Foto: Subrayado, archivo. Colonia Nicolich, Canelones.

Un hombre de 33 años fue asesinado de dos disparos de arma de fuego. Su cuerpo fue hallado por un vecino en una cuneta de Rafaela Villagrán esquina Augusto Sandino, en Colonia Nicolich, Canelones.

La policía local informó que el fallecido tenía un antecedente penal de agosto de este año por receptación.

Cuando los policías fueron al lugar encontraron el cuerpo. La Fiscalía tomó la investigación del caso y busca dar con testigos o imágenes de videovigilancia que puedan aportar datos a la investigación.

Foto: FocoUy. Parte de la fachada de la sede central de OSE, en Cordón.
Al momento no hay detenidos, y los investigadores policiales buscan identificar a el o los homicidas.

La Policía Científica trabajó en la escena para hacer un relevamiento. Esas pericias están en curso y serán claves para la investigación fiscal.

Colonia Nicolich es una localidad ubicada cerca del Aeropuerto de Carrasco, sobre 101.

En la madrugada de este lunes ocurrió otro homicidio, esta vez en Montevideo. Un hombre fue atacado a tiros cuando se encontraba en el frente de una casa en el barrio Bella Vista. En ese tiroteo hubo además un herido.

