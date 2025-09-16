Declaró en Fiscalía la mujer que atropelló personas frente al Antel Arena: "Fue una situación que excedió el control de ella"

El jueves sobre las 23:30 horas una mujer de 28 años que conducía una camioneta Fiat Fiorino blanca atropelló a varias personas frente al Antel Arena . En principio se informó de cinco víctimas pero este martes la fiscal Patricia Rodríguez informó a la defensa de la mujer que los heridos fueron ocho.

Todos se recuperan favorablemente, agregó la fiscal, según dijo la abogada Florencia Tucuna, quien representa a la conductora del vehículo. Entonces la mujer condujo con 0,34 gramos de alcohol en sangre.

La conductora, que está en libertad, declaró este martes ante Rodríguez, en la sede de Cerrito y Misiones –Ciudad Vieja–. En esta instancia la fiscal tomó la declaración y les informó a ella y a la abogada que pedirá una audiencia para imputarla. Aunque aún no hay fecha para eso.

Sobre lo ocurrido, Tucuna se limitó a decir: "Se trató de un accidente, una situación que excedió el control de ella. Ella está padeciendo la implicancia de este evento (...) Tuvo un shock muy fuerte, temió por su integridad. Está muy angusitada, está muy preocupada por las personas (heridas), viendo qué necesitan, viendo qué puede gestionar".

La abogada prefirió no dar más declaraciones sobre el caso.

El atropellamiento ocurrió en momentos en que las víctimas salían del Antel Arena, pues había terminado el recital del grupo La Konga.

Cinco de las víctimas tienen entre 16 y 55 años. Todas fueron trasladadas entonces a centros médicos.

En tanto la conductora fugó del lugar, pero más tarde se presentó en la seccional 13, ubicada en Bulevar Artigas y Cufré, reconociendo los hechos. Lo hizo en la camioneta, que quedó incautada. La mujer dijo que se fue del lugar porque tuvo miedo de que la agredieran.

No quedó detenida, sino que las autoridades labraron un acta y dispusieron que fijara domicilio. La fiscal aguarda el resultado de la pericia de Accidentología Vial y de Policía Científica sobre la camioneta y los dos autos que fueron chocados. Una cámara registró el episodio.