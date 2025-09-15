"Queda dar con el delincuente más peligroso", dijo Trezza sobre la búsqueda del segundo requerido por el crimen de Playa Verde

La Policía de Maldonado sigue con la búsqueda del segundo requerido por el homicidio de la joven Thalía, ocurrido en Playa Verde .

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza , dijo a Subrayado que "queda dar con el delincuente más peligroso".

El detenido comparecerá no solo por el crimen de la joven de 26 años, si no también por otro homicidio.

Desde el Ministerio del Interior exhortan a la población a comunicarse al 911, al 0800 5000 o en la seccional más cercana, para el aporte de información.

El hombre que se encontraba detenido por el caso quedó en libertad en las últimas horas. Había sido intervenido en un allanamiento en el barrio La Falda, en Piriápolis, el viernes en la noche.

Richard Ramírez

La Policía detuvo en la mañana de este lunes en Colonia Nicolich a Richard Ramírez, de 47 años, quien estaba requerido por el asesinato de la enfermera de 26 años ocurrido en la madrugada del viernes y por otro homicidio en Canelones.

Fuentes policiales informaron a Subrayado del arresto, fue durante un operativo en Canelones y el hombre quedó a disposición de las autoridades policiales y judiciales en ese departamento. Tiene antecedentes por abigeato, hurto y retiro de dispositivo electrónico.

El caso

La víctima, de 26 años, estaba dentro de un auto en un estacionamiento de la playa y un hombre que se encontraba junto a ella dijo a la Policía que los autores fueron dos delincuentes en moto que le exigieron la billetera y le dispararon.

Tras ser herida, la víctima –de profesión enfermera– fue trasladada a un centro médico donde fue diagnosticada su muerte. En tanto, el hombre que la acompañaba, resultó ileso.

El crimen ocurrió en Rambla Costanera esquina Leonardo Olivera. Hasta allí concurrieron autoridades de la Jefatura de Maldonado, además de efectivos de la Policía Científica que hicieron pericias en la escena.