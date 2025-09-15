"El domingo desmejora con lluvias y tormentas", dijo Nubel Cisneros y adelantó que estarán "latentes" en el ingreso de la primavera

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que desmejoran las condiciones del tiempo el próximo domingo, con lluvias y tormentas .

"Estamos en una época donde las tormentas puntualmente pueden llegar a ser fuertes o muy fuertes debido a las temperaturas elevadas y al alto índice de humedad".

Cisneros indicó que el fenómeno se dará en todo el país. Consultado sobre si la primavera ingresa con lluvias, dijo que las precipitaciones estarán latentes, "todavía estamos lejos, puede cambiar".

En lo que respecta a las próximas horas, el meteorólogo adelantó que habrá pasaje de nubosidad. Este martes, la temperatura máxima alcanzará los 22°, continuando las jornadas veraniegas.

"Hay que tener cuidado el miércoles, entre la noche y la madrugada del jueves, hay pasaje nuevamente de nubosidad. Llueve nuevamente sobre el norte y noreste del país"