PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"El domingo desmejora con lluvias y tormentas", dijo Nubel Cisneros y adelantó que estarán "latentes" en el ingreso de la primavera

El meteorólogo indicó que las tormentas pueden llegar a ser muy fuertes debido a las temperaturas elevadas y alto índice de humedad.

tormenta-nubes-nuboso-lluvias

"Estamos en una época donde las tormentas puntualmente pueden llegar a ser fuertes o muy fuertes debido a las temperaturas elevadas y al alto índice de humedad".

Cisneros indicó que el fenómeno se dará en todo el país. Consultado sobre si la primavera ingresa con lluvias, dijo que las precipitaciones estarán latentes, "todavía estamos lejos, puede cambiar".

domingo templado a calido con cielo escasamente nublado, segun nubel cisneros
Domingo templado a cálido con cielo escasamente nublado, según Nubel Cisneros

En lo que respecta a las próximas horas, el meteorólogo adelantó que habrá pasaje de nubosidad. Este martes, la temperatura máxima alcanzará los 22°, continuando las jornadas veraniegas.

"Hay que tener cuidado el miércoles, entre la noche y la madrugada del jueves, hay pasaje nuevamente de nubosidad. Llueve nuevamente sobre el norte y noreste del país"

