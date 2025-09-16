RECIBÍ EL NEWSLETTER
homicidio en montevideo

Mataron de un disparo en el pecho a un hombre de 62 años en Punta de Rieles

El homicidio ocurrió pasadas las 13:00 horas de este martes. La víctima fue trasladada a la policlínica de Malinas pero murió.

Foto: Guillermo Lorenzo, Subrayado. Policía trabaja en la escena del homicidio en Punta de Rieles.

Un hombre de 62 años fue asesinado de un disparo en el pecho, pasadas las 13:00 horas de este martes, cuando se encontraba en Camino Cerdeña esquina Hidra, en el barrio Punta de Rieles, Montevideo.

Una persona llamó al 911 para informar que el hombre había sido atacado y que estaba en plena calle. Cuando los policías llegaron, trasladaron al herido hacia la policlínica de Malinas, en Jardines del Hipódromo.

Allí los médicos constataron su muerte, a las 13:50. Había recibido un disparo en el pecho, señala la información del caso a la que accedió Subrayado.

Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado. La camioneta que conducía la mujer alcoholizada.
Según consta en el sistema policial, el hombre tenía antecedentes penales. La información que poseen los investigadores es que los autores del homicidio pasaron por el lugar en una moto y abrieron fuego. Se encuentran prófugos.

El Departamento de Homicidios asumió la investigación, en conjunto con la fiscalía especializada.

Temas de la nota

