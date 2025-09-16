Cometió tres homicidios y lo buscan por otros tres: quién es El Pelón, "el más peligroso", requerido por la Policía

José Carlos Machado González, alias El Pelón , de 32 años, es buscado de forma intensa por la Policía esta semana. Cometió tres homicidios siendo menor, tiene anotaciones por drogas y rapiña agravada, y un antecedente penal por incendio, delito por el que estuvo preso. Ahora está requerido como sospechoso de tres asesinatos cometidos la semana pasada.

En 2010 El Pelón tenía 17 años. Estaba privado de su libertad en el INAU y entonces ya tenía en su historial dos homicidios cometidos en junio y diciembre de ese año, según los datos a los que accedió Subrayado.

A principios de 2011 quedó en libertad por orden judicial y a los pocos días, aún siendo menor, cometió una rapiña en un comercio en Colonia Nicolich, Canelones. Durante el atraco asesinó al comerciante y otra vez fue privado de su libertad en INAU, esta vez por cinco años. Era enero de 2011 y le faltaban dos meses para cumplir la mayoría de edad.

Hoy está requerido por tres homicidios ocurridos la semana pasada en Canelones y Maldonado. Por el crimen de un hombre de 33 años cometido el lunes 8 en Colonia Nicolich; por el asesinato de Talíha, una enfermera de 26 años que le dispararon cuando estaba dentro de un auto en un estacionamiento en Playa Verde el viernes 12 en la madrugada; y por el homicidio de un hombre de 31 años ocurrido en la tarde de ese mismo viernes en el barrio Estadio en Pando.

requerido-playa-verde

En la mañana de este lunes uno de los dos requeridos por el homicidio de Talíha fue ubicado en Colonia Nicolich y está detenido. En tanto, el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, dijo este lunes a Subrayado que falta encontrar al más peligroso, en referencia a El Pelón.

Es que además de tener tres homicidios en su prontuario, también tiene anotaciones como menor por drogas y rapiña especialmente agravada. Como mayor tiene un antecedente penal por incendio. Ese delito lo cometió en 2021 y fue enviado a la cárcel hasta 2024, cuando salió en libertad.