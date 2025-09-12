RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Policía investiga el homicidio de un hombre encontrado en una vivienda de barrio Estadio de Pando

El vocero de la Jefatura de Policía dijo a Subrayado que la casa donde fue hallado es utilizada como "achique" para consumo de drogas.

general-flores-e-iberia-las-acacias-patrullero-policia

Un hombre fue asesinado este viernes en el barrio Estadio de Pando, en las calles José Pedro Varela y Diamante.

El vocero de la Jefatura de Policía de Canelones, Alejandro Ferreira, dijo a Subrayado que el individuo contaba con un antecedente penal por hurto y fue hallado en una casa que es utilizada como "achique" para consumo de drogas.

En el lugar trabajó personal de Homicidios y Policía Científica.

La Policía trabaja para dar con los responsables del crimen.

