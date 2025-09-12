Policía investiga el homicidio de un hombre encontrado en una vivienda de barrio Estadio de Pando

Un hombre fue asesinado este viernes en el barrio Estadio de Pando, en las calles José Pedro Varela y Diamante.
El vocero de la Jefatura de Policía dijo a Subrayado que la casa donde fue hallado es utilizada como "achique" para consumo de drogas.
El vocero de la Jefatura de Policía de Canelones, Alejandro Ferreira, dijo a Subrayado que el individuo contaba con un antecedente penal por hurto y fue hallado en una casa que es utilizada como "achique" para consumo de drogas.
En el lugar trabajó personal de Homicidios y Policía Científica.
La Policía trabaja para dar con los responsables del crimen.
