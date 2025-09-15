Detuvieron en Canelones a uno de los requeridos por el homicidio de la joven en Playa Verde

La Policía detuvo en la mañana de este lunes a Richard Ramírez, de 47 años, quien estaba requerido por el asesinato de la enfermera de 26 años ocurrido en la madrugada del viernes en Playa Verde , y por otro homicidio en Canelones .

Fuentes policiales informaron a Subrayado del arresto, que fue durante un operativo en Canelones y el hombre quedó a disposición de las autoridades policiales y judiciales en ese departamento. Tiene antecedentes por abigeato, hurto y retiro de dispositivo electrónico.

"Será conducido a Fiscalía en horas de la tarde, en averiguación por el homicidio ocurrido en Playa Verde", señaló la Jefatura de Policía de Maldonado.

En tanto, José Carlos Machado González, de 32 años, sigue requerido por el homicidio de la joven en el departamento de Maldonado, y por otro crimen en Canelones.

requerido-playa-verde

Desde el Ministerio del Interior exhortan a quien tenga información para aportar, a comunicarse al 911, al 0800 5000 o en la seccional más cercana.

Un tercer hombre que estaba detenido por el caso quedó en libertad en las últimas horas. Había sido arrestado durante un allanamiento que la Policía hizo en el barrio La Falda, Piriápolis, cerca de la noche del viernes.

El homicidio de la enfermera.

La víctima, de 26 años, estaba dentro de un auto en compañía de un hombre cuando fue atacada de dos disparos, que le impactaron en el pecho. El testigo llamó a la Policía y contó que dos delincuentes en moto le exigieron la billetera a la joven y le dispararon.

La herida fue trasladada a un centro médico donde fue diagnosticada su muerte. Era enfermera.

En tanto, el hombre que la acompañaba, resultó ileso. El crimen ocurrió en Rambla Costanera esquina Leonardo Olivera. Hasta allí concurrieron en la madrugada del viernes autoridades de la Jefatura de Maldonado, además de efectivos de la Policía Científica que hicieron pericias en la escena.