Ladrón robó en una farmacia y cuando la Policía tomaba la denuncia, otro delincuente entró a hurtar

Una farmacia ubicada en Paso Molino fue robada dos veces en la mañana de este lunes. La segunda vez fue mientras la encargada del comercio estaba en contacto telefónico con la Policía para ubicar al primero de los ladrones.

El caso comenzó temprano en la mañana cuando un hombre robó, en el local, cinco productos de limpieza, valuados en $ 2.090. La encargada del comercio, ubicado en avenida Agraciada y José Freire, llamó al 911. Desde el Centro de Comando Unificado, donde se observan las cámaras de videovigilancia públicas, funcionarios vieron que el hombre salió de la farmacia y sobre avenida Agraciada entregó a otro hombre la mochila con lo robado.

Luego fue perdido de vista pero más tarde los policías lo vieron entrar a una carpa ubicada en la calle, en el cruce de las avenidas Carlos María Ramírez y Agraciada.

Policías de URPM IV fueron enviados al lugar con la sospecha de que el autor del hurto estaba allí. Al verlo, confirmaron que se trataba del mismo hombre. Incluso una campera con franjas que usó, la había escondido debajo del colchón. También fue incautada.

Fuentes del caso dijeron a Subrayado que mientras los policías estaban en contacto telefónico con la encargada de la farmacia, otra persona ingresó a robar. Más policías fueron enviados al lugar y comenzaron a patrullar la zona, en su búsqueda.

A primera hora de la tarde no había novedades sobre el segundo de los ladrones. Sin embargo, respecto del primero, quedó a disposición de la Fiscalía. Los productos que robó no habían sido encontrados, y el hombre que pasó por esa mochila, tampoco fue ubicado.

En las cámaras de videovigilancia del local quedó filmado el hurto. Ahora son prueba para acusar al detenido ante la Justicia.