Video: escapó en moto de un control policial por picadas, cruzó con luz roja, chocó y murió

La esquina donde chocó el hombre que huía en moto. Foto: Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Un hombre de 27 años murió en la madrugada de este lunes tras evadir en moto un control policial en Pocitos por picadas , huir de la zona a toda velocidad por varias calles y chocar al cruzar con roja en la esquina de Ramón Anador y bulevar José Batlle y Ordóñez.

El hombre conducía una moto de alta cilindrada sin matrícula y realizaba “maniobras imprudentes”, según la información policial a la que accedió Subrayado.

Evadió el control policial por picadas desplegado por la Guardia Republicana en la rambla de Pocitos, frente al Kibón, y huyó del lugar a toda velocidad.

La Policía inició entonces lo que llama “un seguimiento pasivo”, esto es, control a distancia del motociclista con aviso a Comando Unificado para el seguimiento por cámaras de vigilancia del Ministerio del Interior.

Con este seguimiento observan que el conductor de la moto escapa a contramano por la rambla República de Perú (Pocitos), luego sube por avenida Brasil, Avenida Francisco Soca, avenida Ramón Benzano, avenida Catalunya, y avenida Ramón Anador, donde al llegar a la intersección con Batlle y Ordoñez pierde el dominio de la moto y cae al pavimento.

Cuando los efectivos policiales llegan al lugar ven la moto en el piso y a los pocos metros al hombre “tendido en el suelo con abundante sangrado”, dice el informe primario.

Se solicita presencia de médicos, quienes constatan en el lugar su fallecimiento, a la hora 2:15 de esta madrugada.

El informe policial indica que con el número de motor del vehículo se logró establecer que la chapa matrícula tenía requisitoria por hurto. Además, la moto no tenía llave de encendido.

Un policía revisó el cuerpo del hombre y filmó todo con una cámara corporal. Allí se observa que en la ropa tenía “un carnet de salud con su documentación y una herramienta modificada para el encendido de las motos (espadín)”.

Como parte del protocolo, la Policía de Tránsito realizó el examen de alcohol en sangre a los efectivos que participaron del seguimiento de la moto, con un resultado de cero.

Con el seguimiento por las cámaras de vigilancia se constata que el motociclista cruzó con luz roja la esquina de Ramón Anador y Batlle y Ordóñez, momento en el que perdió el dominio de la moto y cayó al suelo.

Según el informe policial primario, el hombre fallecido tenía cinco antecedentes penales, el último de agosto de 2024, cuando fue imputado por un delito de violación de domicilio y hurto especialmente agravado.