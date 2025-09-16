Orsi ante nuevo planteo de la oposición sobre Álvaro Danza: "Si quieren seguir entretenidos con eso, que sigan"

El presidente Yamandú Orsi fue consultado en Tacuarembó sobre el nuevo pedido de renuncia que blancos y colorados le hacen a Álvaro Danza como presidente de ASSE y la polémica que hubo este martes en la Comisión de Presupuesto de Diputados, donde compareció el jerarca el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

“Acá lo que hay que resolver son los problemas de salud de la gente, si quieren seguir entretenidos con eso, que sigan. Hay un informe jurídico que lo avala, mientras no haya informe en contrario, mientras no haya algo determinante, lo primero es la salud de la gente, el que quiera pensar en otra cosa y que se entretenga con otra cosa, que lo haga, tranquilamente”, respondió Orsi.

“Esto es un tema jurídico más que político. Es un tema jurídico”, finalizó.

Blancos y colorados exigen la renuncia de Danza por seguir atendiendo pacientes como médico en mutualistas privadas. Danza presentó semanas atrás un informe jurídico que pidió antes de asumir en ASSE y que señala que no es incompatible su cargo en ASSE con atender pacientes en mutualistas.

