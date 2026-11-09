Dos condenados y dos imputados por cuatro homicidios en Montevideo, incluyendo dos adolescentes

Un adolescente de 17 años y un hombre de 36 fueron condenados por dos asesinatos. Además, otro adolescente y un joven de 24 años fueron imputados por otros dos homicidios. Los crímenes ocurrieron en Piedras Blancas, Pérez Castellanos, La Cruz de Carrasco y Tres Cruces.

Las cuatro víctimas tenían entre 33 y 48 años. Los casos fueron aclarados por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y la Fiscalía de Homicidios.

Uno de los casos es el asesinato de Martín Gadea, profesor de kickboxing que fue apuñalado en Piedras Blancas hace una semana, luego de ofrecer clases gratuitas a niños en una plaza del barrio.

Por este crimen, la Justicia imputó a un adolescente de 17 años como autor de un delito de homicidio muy especialmente agravado. El menor había sido identificado y estaba requerido. El fin de semana se entregó ante la Policía junto a su abogado.

El adolescente permanecerá recluido en el Inisa por un plazo no mayor a cinco meses, cuando recibirá la sentencia judicial definitiva.

En otro caso, un adolescente de 17 años fue condenado a cuatro años de internación en el Inisa por el homicidio de un hombre de 34 años, ocurrido el jueves 15 de octubre en Pérez Castellanos.

Esa madrugada, la víctima recibió dos disparos cuando estaba en el asiento del conductor de su auto, en Tacna y Trafalgar.

El tercer homicidio aclarado ocurrió el 20 de octubre en los pasillos de La Cruz de Carrasco. Un hombre de 48 años, que tenía ocho antecedentes penales, fue asesinado a tiros.

Por este crimen fue detenido e imputado un joven de 24 años sin antecedentes penales. La Justicia dispuso su prisión preventiva hasta febrero, cuando se dicte la sentencia definitiva.

El cuarto caso ocurrió en la tarde del 13 de agosto en General Pagola y Duvimioso Terra, en el barrio Tres Cruces. Allí, un hombre de 33 años fue asesinado de varias puñaladas por la espalda.

Por este homicidio fue condenado a siete años de prisión un hombre de 36 años que tenía cuatro antecedentes penales.