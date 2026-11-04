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RIVERA, MONTEVIDEO Y CERRO LARGO

Operación Buitres: tres condenados, dos imputados y la incautación de vehículos procedentes de Brasil

Los allanamientos se realizaron en Rivera, Montevideo y Cerro Largo. En el operativo se incautaron vehículos, seis teléfonos celulares, $194.000 y 3.440 reales.

Ministerio del Interior

Ministerio del Interior

Tres condenados y dos imputados fue el resultado de la Operación Buitres que permitió desarticular una maniobra delictiva vinculada al ingreso de vehículos desde Brasil para su clonación, modificación y posterior comercialización.

En los cuatro allanamientos llevados adelante en Rivera, los efectivos incautaron siete vehículos, seis teléfonos celulares, $194.000 y 3.440 reales.

C.A.F.M fue condenado por la presunta comisión de un delito de asociación para delinquir y reiterados delitos de receptación agravados por tener objetos vehículos automotores, en régimen de reiteración real, en calidad de autor; deberá cumplir la pena de 20 meses de prisión.

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W.A.B.F fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de receptación agravado por tener objetos vehículos automotor; deberá cumplir la pena de 6 meses de prisión.

S.R.F fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de asociación para delinquir y un delito de receptación agravado por tener objetos vehículo automotor, en régimen de reiteración real; deberá cumplir la pena de 15 meses de prisión.

Una de las imputadas, funcionaria policial y pareja de uno de los principales integrantes del grupo delictivo, deberá cumplir prisión domiciliaria por término de 180 días por la presunta comisión de reiterados delitos de abuso de funciones en calidad de autor.

El otro hombre deberá cumplir prisión domiciliaria por 180 días por la presunta comisión de un delito de asociación para delinquir y un delito de receptación agravados en régimen de reiteración real.

Además de los allanamientos en Rivera, se realizó uno en la ciudad de Melo con apoyo de la Dirección de Investigaciones de Cerro Largo, que permitió detener a un hombre mayor de edad y en Montevideo se efectuó otro con apoyo de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, donde fue detenido otro funcionario policial.

El operativo estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, a través de la Regional Norte de Rivera.

Durante los procedimientos en Rivera también se incautaron vehículos denunciados como hurtados en Brasil, así como otros que presentaban documentación modificada o signos de identificación adulterados.

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