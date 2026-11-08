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SEGURIDAD

Con unos 5.000 policías, Interior indicó que el último tramo de la visita del papa "se cumplió de acuerdo a la planificación realizada"

La Ministerio del Interior señaló que participaron efectivos de las 19 jefaturas departamentales y de las 36 Direcciones Nacionales.

Ministerio del Interior

Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior informó este domingo que el operativo de seguridad previsto por la Policía Nacional para el último tramo de la visita del papa León XIV a Uruguay, se cumplió de acuerdo a la planificación realizada.

En total, más de 5000 policías de las 19 Jefaturas Departamentales y 36 Direcciones Nacionales pertenecientes al Ministerio del Interior participaron directamente del operativo.

Desde la cartera indicaron que unos 50.000 personas concurrieron a la celebración realizada en el departamento de Florida.

Hombre detenido por Policía Caminera en ruta 48, El Colorado, Canelones. Foto: FocoUy (archivo).
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En ese punto del país trabajaron efectivos de las jefaturas de Florida, Flores, Durazno, Rocha, Lavalleja y Treinta y Tres, de Policía Caminera, del Centro de Comando Unificado, de la Guardia Nacional Republicana, de la Digoe, de la Aviación Policial, de Bomberos, de Seguridad Rural y de la Dirección Nacional de la Educación Policial.

El papa León XIV fue escoltado por un dispositivo de seguridad hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco donde partió hacia la República Argentina.

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