Con unos 5.000 policías, Interior indicó que el último tramo de la visita del papa "se cumplió de acuerdo a la planificación realizada"

El Ministerio del Interior informó este domingo que el operativo de seguridad previsto por la Policía Nacional para el último tramo de la visita del papa León XIV a Uruguay, se cumplió de acuerdo a la planificación realizada.

En total, más de 5000 policías de las 19 Jefaturas Departamentales y 36 Direcciones Nacionales pertenecientes al Ministerio del Interior participaron directamente del operativo.

Desde la cartera indicaron que unos 50.000 personas concurrieron a la celebración realizada en el departamento de Florida.

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En ese punto del país trabajaron efectivos de las jefaturas de Florida, Flores, Durazno, Rocha, Lavalleja y Treinta y Tres, de Policía Caminera, del Centro de Comando Unificado, de la Guardia Nacional Republicana, de la Digoe, de la Aviación Policial, de Bomberos, de Seguridad Rural y de la Dirección Nacional de la Educación Policial.

El papa León XIV fue escoltado por un dispositivo de seguridad hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco donde partió hacia la República Argentina.