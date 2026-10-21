Homicidio en la Cruz de Carrasco: murió el hombre baleado en un pasillo del barrio

Al caer la tarde del martes, la Policía encontró a un hombre tendido en uno de los pasillos de la Cruz de Carrasco. Estaba inconsciente debido a los disparos que había recibido en las piernas. Los efectivos lo cargaron a un patrullero y lo trasladaron al Hospital Pasteur, donde se le constató una herida de arma de fuego en la pierna derecha.

Estuvo internado en grave estado hasta la mañana de este miércoles, cuando murió. Ahora, la investigación está en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

Los pasillos del barrio tienen poco más de dos metros de ancho y están ubicados en las inmediaciones de Antonio Pereira y Oncativo, un punto violento del mapa montevideano donde la situación se ha recrudecido en el último tiempo.

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Los vecinos del lugar prefirieron no aportar datos a la Policía. Uno de ellos vio al hombre herido y llamó al 911. Otra persona llegó de trabajar y también lo vio, pero, al saber que ya habían llamado, se deslindó de la situación. Otros fueron consultados sobre si habían visto o escuchado la agresión, pero ninguno aportó información.

De acuerdo con las primeras informaciones que maneja la Policía, el fallecido vivía en la calle, pero no ha podido ser identificado oficialmente.

La Policía Científica realizó pericias en la escena, donde quedó un casquillo de bala calibre 9 milímetros y se encontraron manchas de sangre.

En la mañana del martes, cerca de ese lugar, los investigadores de la Zona Operacional II realizaron un operativo con ocho allanamientos por las reiteradas balaceras registradas en días anteriores.

Allí incautaron tres pistolas Glock —una de ellas robada a un policía—, cinco cargadores extendidos y más de 100 municiones. Cinco personas fueron detenidas, entre ellas una mujer del clan Fraga, al que se atribuye el control del microtráfico en el barrio. Además, otros tres integrantes de esa banda criminal permanecen requeridos.