Adeom presentará denuncia contra la IMM por persecución sindical: "La gran mayoría se intensificaron en la gestión de Bergara"

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales realizará una denuncia contra la Intendencia de Montevideo por diversos casos de persecución sindical.

La secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, dijo a Subrayado que están muy preocupados ya que en 35 años de un gobierno del Frente Amplio, el gremio va a realizar una denuncia a la Infección General de Trabajo. Además, destacó que los casos se incrementaron con la administración de Mario Bergara.

"Tenemos más de 11 casos que van desde que no se les ingresa la licencia gremial a los compañeros y compañeras que esto impacta en su salario, se les quita la nocturnidad por estar en el sindicato y después, tomando en cuenta denuncias que se han hecho, se realizan sanciones, traslados arbitrarios; estamos en una situación bastante preocupante", explicó.

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Tejera comentó que intentaron hablar con el director de Gestión Humana, Gustavo Pérez, y no tuvieron respuestas.

"Estamos yendo al Ministerio de Trabajo a ver si podemos encontrar una solución a esta temática", indicó.

Por el momento no llevarán adelante medidas sindicales y esperan a este lunes a la reunión con el inspector general de Trabajo.