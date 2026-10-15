Ejecutaron de dos disparos en la nuca a un hombre de 34 años en Pérez Castellanos

Foto: Subrayado.

Un hombre de 34 años fue ejecutado de dos disparos en la nuca, alrededor de la 1:30 de este jueves, en Tacna y Trafalgar, barrio Pérez Castellanos, Montevideo.

Cuando la Policía llegó al lugar, halló un auto Volkswagen Gol con las puertas abiertas y el hombre asesinado en el asiento del conductor, supo Subrayado.

La Policía Científica hizo pericias en la escena, a fin de recabar elementos de interés para la investigación.

El fallecido tenía varios antecedentes penales por drogas.

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