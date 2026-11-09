Homicidio del profesor de kickboxing: un adolescente de 17 años fue imputado como autor

La Justicia imputó a un adolescente de 17 años como autor del homicidio de Martín Gadea, un profesor de kickboxing que fue apuñalado en Piedras Blancas hace una semana luego de haber ofrecido clases de kickboxing gratuitas a niños en una plaza del barrio.

El menor había sido identificado por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. El fin de semana se entregó ante la Policía, junto a su abogado. Tras comparecer ante un juez, fue imputado por homicidio muy especialmente agravado como autor, según el fallo al que accedió Subrayado.

El adolescente fue enviado a una dependencia del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). Allí estará privado de su libertad en un tiempo no mayor a cinco meses, cuando recibirá la sentencia judicial definitiva.

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Martín Gadea, de 31 años, fue asesinado de una puñalada en el pecho. Era profesor de kickboxing y daba clases gratuitas a niños de la zona en una plaza próxima a la vivienda de su familia.

Sobre las 19:00 del lunes 2 de noviembre, fue trasladado por un familiar en un auto hasta la policlínica de Malinas, desde las inmediaciones de Leandro Gómez y Roberto Ibáñez. Ingresó grave y murió poco después.

Una familiar que llegó al centro de salud contó que el hombre estaba dando clases de kickboxing a niños en una plaza cercana cuando vecinos le avisaron que lo habían herido.

Según dijeron vecinos a Subrayado, el hombre daba clases todos los días, no cobraba por ellas y era una persona querida en el barrio. Ese lunes, cuando regresaba de la plaza, fue abordado por otro hombre, a quien los vecinos identifican como de la zona, que lo apuñaló en el pecho y escapó con el cuchillo.

Los niños ya se habían retirado del lugar cuando ocurrió el ataque.

Videos a los que accedió Subrayado mostraban al hombre dando clases en la plaza días antes del crimen. Mirá el informe de ese momento.

Foto cedida a Subrayado. Martín Gadea, asesinado en Piedras Blancas.

El kickboxing es un deporte de combate que combina técnicas de boxeo (puñetazos) con patadas de distintas artes marciales. Se practica tanto como disciplina deportiva y competitiva como en clases recreativas y de entrenamiento físico. Incluye golpes con los puños y las piernas, generalmente sobre un oponente o elementos de entrenamiento, como bolsas.