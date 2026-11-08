El papa León XIV compartió un asado este sábado en la Nunciatura Apostólica de Montevideo.
Fuera de protocolo: el papa León XIV compartió un asado en la Nunciatura Apostólica
La imagen fue difundida por el sacerdote Fernando Pereira Chaparro y la parroquia Santa Teresita a través de redes sociales.
El sacerdote Fernando Pereira Chaparro y la parroquia Santa Teresita compartieron en redes sociales la foto del sumo pontífice con Antonio, el asador, al lado de la parrilla y sosteniendo un trozo de asado.
León XIV, fuera de todo protocolo, acompañó a Antonio mientras preparaba el tradicional asado uruguayo.
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Antonio colaboró mucho tiempo con los Hermanos Capuchinos de la calle Canelones en el comedor para personas en situación de calle. Actualmente asiste a la parroquia de Tierra Santa.
También Rome Reports, la Agencia de Noticias del Papa y el Vaticano, compartió el momento a través de un video.
"Cuando la imagen apareció por primera vez, no estaba claro si era auténtica o generada por IA. ¡Pero sí, el momento realmente ocurrió!", escribieron.
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