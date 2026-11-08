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Fuera de protocolo: el papa León XIV compartió un asado en la Nunciatura Apostólica

La imagen fue difundida por el sacerdote Fernando Pereira Chaparro y la parroquia Santa Teresita a través de redes sociales.

Foto difundida por la parroquia Santa Teresita

Foto difundida por la parroquia Santa Teresita

El papa León XIV compartió un asado este sábado en la Nunciatura Apostólica de Montevideo.

El sacerdote Fernando Pereira Chaparro y la parroquia Santa Teresita compartieron en redes sociales la foto del sumo pontífice con Antonio, el asador, al lado de la parrilla y sosteniendo un trozo de asado.

León XIV, fuera de todo protocolo, acompañó a Antonio mientras preparaba el tradicional asado uruguayo.

AFP
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Antonio colaboró mucho tiempo con los Hermanos Capuchinos de la calle Canelones en el comedor para personas en situación de calle. Actualmente asiste a la parroquia de Tierra Santa.

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También Rome Reports, la Agencia de Noticias del Papa y el Vaticano, compartió el momento a través de un video.

"Cuando la imagen apareció por primera vez, no estaba claro si era auténtica o generada por IA. ¡Pero sí, el momento realmente ocurrió!", escribieron.

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