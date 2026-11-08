Dos adolescentes de 14 y 15 años fueron encontradas desvanecidas en la plaza Artigas de la ciudad de Salto.
Encontraron desvanecidas a dos menores en una plaza de Salto; médicos confirmaron intoxicación por drogas
Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que las adolescentes se encuentran internadas en el Hospital Regional.
Las mismas fueron halladas por transeúntes que pidieron ayuda a una emergencia móvil. Personal médico asistió a las menores en el lugar y posterior valoración, confirmó que sufrieron un cuadro de intoxicación por drogas.
Ambas presentaban pérdida de conocimiento y fueron derivadas al Hospital Regional de Salto donde permanecen internadas.
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