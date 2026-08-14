Mataron de una puñalada a un hombre de 33 años que dormía en la calle en el barrio Tres Cruces

Foto: Subrayado.

Un hombre de 33 años , que vivía en la calle, fue asesinado a las cuatro de la tarde de este jueves cuando dormía en General Pagola y Duvimioso Terra, límite de los barrios Tres Cruces y La Comercial.

La víctima estaba a metros de una estación de servicio, sentado en una silla, con heridas en la espalda. Policías del PADO lo trasladaron a una mutualista cercana y el hombre llegó a decir que estaba durmiendo cuando una persona lo atacó.

Ingresó a la emergencia en estado grave y, casi dos horas después, los médicos constataron su muerte. Tenía tres antecedentes penales, diversas indagatorias policiales y varias anotaciones como menor de edad.

Personal del Departamento de Homicidios asumió la investigación mientras que la Policía Científica trabajó en la escena en busca de indicios para esclarecer cómo ocurrió el asesinato y dar con los responsables.