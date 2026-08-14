Un hombre de 33 años , que vivía en la calle, fue asesinado a las cuatro de la tarde de este jueves cuando dormía en General Pagola y Duvimioso Terra, límite de los barrios Tres Cruces y La Comercial.
Mataron de una puñalada a un hombre de 33 años que dormía en la calle en el barrio Tres Cruces
El hombre fue asesinado de una puñalada por la espalda mientras dormía en General Pagola y Duvimioso Terra.
La víctima estaba a metros de una estación de servicio, sentado en una silla, con heridas en la espalda. Policías del PADO lo trasladaron a una mutualista cercana y el hombre llegó a decir que estaba durmiendo cuando una persona lo atacó.
Ingresó a la emergencia en estado grave y, casi dos horas después, los médicos constataron su muerte. Tenía tres antecedentes penales, diversas indagatorias policiales y varias anotaciones como menor de edad.
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Personal del Departamento de Homicidios asumió la investigación mientras que la Policía Científica trabajó en la escena en busca de indicios para esclarecer cómo ocurrió el asesinato y dar con los responsables.
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