Un niño de 12 años murió en San José tras herirse con el arma de reglamento de su padre policía

Un niño de 12 años murió este domingo en San José tras recibir un disparo con el arma de reglamento de su padre, que es policía.

El episodio ocurrió sobre las 19:30. Según declaró el hombre a la Policía, al llegar a su casa encontró a su hijo herido y con sangrado en uno de los dormitorios.

El padre trasladó al menor en su vehículo particular a una mutualista de San José. El niño llegó con vida al centro asistencial, pero murió minutos después.

Seguí leyendo Un hombre se atrincheró en una vivienda en San José y tras horas de tensión, fue detenido por la Policía

Según dijeron fuentes policiales a Subrayado, el niño se encontraba solo en la vivienda al momento de munipular el arma.

La Fiscalía Letrada de San José de 2.º Turno dispuso la intervención de Policía Científica y del médico forense, las primeras averiguaciones, el relevamiento de cámaras de seguridad y otras actuaciones.