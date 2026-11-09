RECIBÍ EL NEWSLETTER
san josé

Un niño de 12 años murió en San José tras herirse con el arma de reglamento de su padre policía

El hombre dijo que encontró a su hijo herido en uno de los dormitorios. Lo trasladó en su vehículo a una mutualista, donde ingresó con vida, pero murió minutos después.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Un niño de 12 años murió este domingo en San José tras recibir un disparo con el arma de reglamento de su padre, que es policía.

El episodio ocurrió sobre las 19:30. Según declaró el hombre a la Policía, al llegar a su casa encontró a su hijo herido y con sangrado en uno de los dormitorios.

El padre trasladó al menor en su vehículo particular a una mutualista de San José. El niño llegó con vida al centro asistencial, pero murió minutos después.

un hombre se atrinchero en una vivienda en san jose y tras horas de tension, fue detenido por la policia
Seguí leyendo

Un hombre se atrincheró en una vivienda en San José y tras horas de tensión, fue detenido por la Policía

Según dijeron fuentes policiales a Subrayado, el niño se encontraba solo en la vivienda al momento de munipular el arma.

La Fiscalía Letrada de San José de 2.º Turno dispuso la intervención de Policía Científica y del médico forense, las primeras averiguaciones, el relevamiento de cámaras de seguridad y otras actuaciones.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto difundida por la parroquia Santa Teresita
IMAGEN EN REDES SOCIALES

Fuera de protocolo: el papa León XIV compartió un asado en la Nunciatura Apostólica
SILVIA TEJERA

Adeom presentará denuncia contra la IMM por persecución sindical: "La gran mayoría se intensificaron en la gestión de Bergara"
SEGURIDAD

Con unos 5.000 policías, Interior indicó que el último tramo de la visita del papa "se cumplió de acuerdo a la planificación realizada"
san josé

Un niño de 12 años murió en San José tras herirse con el arma de reglamento de su padre policía
PLAZA ARTIGAS

Hallan desvanecidas a dos menores en una plaza de Salto; médicos confirmaron intoxicación por drogas

Te puede interesar

Récord histórico de venta de vehículos en Uruguay: en octubre se comercializaron más de 7.000
parque automotor

Récord histórico de venta de vehículos en Uruguay: en octubre se comercializaron más de 7.000
Foto: FocoUy.
san josé

Un niño de 12 años murió en San José tras herirse con el arma de reglamento de su padre policía
Foto: Subrayado. Policlínica de Capitán Tula, Piedras Blancas.
ataque grave

Un hombre está grave tras ser apuñalado en la cabeza y el abdomen en Piedras Blancas

Dejá tu comentario