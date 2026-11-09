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Récord histórico de venta de vehículos en Uruguay: en octubre se comercializaron más de 7.000

La venta creció 5% respecto a setiembre. En los primeros diez meses del año se vendieron 65.210 vehículos, un 12,4% más que en igual período de 2025.

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Octubre fue el mes con mayor venta de vehículos en la historia de Uruguay, según datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (Acau). Durante el mes se comercializaron 7.129 unidades.

Del total, 3.089 fueron SUV, 2.252 automóviles, 1.466 utilitarios, 311 camiones, 10 minibuses y un ómnibus.

La venta de vehículos creció 5% respecto al mes anterior.

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En lo que va del año, entre enero y octubre, se vendieron 65.210 unidades, un 12,4% más que en el mismo período del año pasado.

Los meses de mayores ventas del mercado mayorista —es decir, las ventas de las automotoras a los concesionarios— habían sido octubre de 2025, con 7.039 unidades, y setiembre de 2025, con 7.005.

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