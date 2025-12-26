Diferencia de precios entre Montevideo y el este: la mayor brecha es con La Barra y la menor en Piriápolis

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó un relevamiento en locales comerciales de Montevideo , Maldonado y Canelones previo al inicio de la temporada. La principal diferencia con la capital se encuentra en Punta del Este y La Barra.

Esta comparación estuvo a cargo del Sistema de Información de Precios al Consumidor y como es habitual en el inicio de la temporada de verano, se observa la diferencia de precios entre la capital del país y la zona costera en las cadenas de supermercados.

La brecha en cuanto a diferencia de precios entre Montevideo y los principales balnearios de Canelones y Montevideo aumenta en diciembre, salvo en Piriápolis.

La mayor diferencia se centra en La Barra, con un 6,41% más caro que en Montevideo. Le sigue Punta del Este con un 4,64% de precios más altos. Luego, viene Maldonado con un 2,42%, la Costa de Oro en Canelones 1,78% y la brecha más corta se da en Piriápolis, que pasó de tener en noviembre 1,35% y en diciembre acortó a 0,91%.

Sin embargo, si nos centramos en Punta del Este, balneario modelo de Uruguay en verano, la brecha es menor respecto al mismo período de 2024. Se trata de una reducción de 1,9 puntos porcentuales respecto a la misma quincena de noviembre en 2024 y de 1,6 puntos porcentuales respecto a la quincena de diciembre de 2024.

La conclusión del informe por parte del MEF es que brecha de precios aumenta a medida que nos alejamos de Montevideo, por lo menos hasta Punta del Este. A su vez, en ambos años considerados, esta brecha de precios difiere entre las cadenas. La brecha de precios promedio en Piriápolis y Punta del Este para 2025 es menor al correspondiente a 2024 en los periodos considerados.