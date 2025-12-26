RECIBÍ EL NEWSLETTER
RELEVAMIENTO DEL MEF

Diferencia de precios entre Montevideo y el este: la mayor brecha es con La Barra y la menor en Piriápolis

Los datos corresponden al relevamiento de precios al consumidor que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas.

maldonado-costa-punta-del-este-verano-precios

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó un relevamiento en locales comerciales de Montevideo, Maldonado y Canelones previo al inicio de la temporada. La principal diferencia con la capital se encuentra en Punta del Este y La Barra.

Esta comparación estuvo a cargo del Sistema de Información de Precios al Consumidor y como es habitual en el inicio de la temporada de verano, se observa la diferencia de precios entre la capital del país y la zona costera en las cadenas de supermercados.

La brecha en cuanto a diferencia de precios entre Montevideo y los principales balnearios de Canelones y Montevideo aumenta en diciembre, salvo en Piriápolis.

diferencia de precios entre salto y concordia se redujo a 26% en noviembre; relevaron articulos mas baratos en uruguay
Seguí leyendo

Diferencia de precios entre Salto y Concordia se redujo a 26% en noviembre; relevaron artículos más baratos en Uruguay

La mayor diferencia se centra en La Barra, con un 6,41% más caro que en Montevideo. Le sigue Punta del Este con un 4,64% de precios más altos. Luego, viene Maldonado con un 2,42%, la Costa de Oro en Canelones 1,78% y la brecha más corta se da en Piriápolis, que pasó de tener en noviembre 1,35% y en diciembre acortó a 0,91%.

Sin embargo, si nos centramos en Punta del Este, balneario modelo de Uruguay en verano, la brecha es menor respecto al mismo período de 2024. Se trata de una reducción de 1,9 puntos porcentuales respecto a la misma quincena de noviembre en 2024 y de 1,6 puntos porcentuales respecto a la quincena de diciembre de 2024.

La conclusión del informe por parte del MEF es que brecha de precios aumenta a medida que nos alejamos de Montevideo, por lo menos hasta Punta del Este. A su vez, en ambos años considerados, esta brecha de precios difiere entre las cadenas. La brecha de precios promedio en Piriápolis y Punta del Este para 2025 es menor al correspondiente a 2024 en los periodos considerados.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

IMM comenzará a fiscalizar a partir del 15 de enero a vehículos que circulen por la senda Solo Bus
LA PAZ, CANELONES

Imputaron y enviaron a prisión a una mujer por causarle quemaduras y lesiones a su hija de 13 años
SE HACÍA PASAR POR EL ENCARGADO

Condenaron a empleado de automotora que usaba el nombre de la empresa para estafar clientes
Rambla y perinetti

Nuevo choque frontal en la curva de Punta Gorda dejó cuatro heridos, uno de ellos grave
EMPRESAS PÚBLICAS

UTE y Antel definieron aumento de tarifas para 2026 y el Poder Ejecutivo analizará los informes de las empresas

Te puede interesar

Encontraron a Milagros Sánchez, la joven que estaba desaparecida desde el 9 de diciembre
Policiales

Encontraron a Milagros Sánchez, la joven que estaba desaparecida desde el 9 de diciembre
Inumet emitió aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y altas temperaturas hasta los 38ºC
METEOROLOGÍA

Inumet emitió aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y altas temperaturas hasta los 38ºC
Dos muertes y más de 40 lesionados en siniestros de tránsito entre Nochebuena y Navidad video
Policiales

Dos muertes y más de 40 lesionados en siniestros de tránsito entre Nochebuena y Navidad

Dejá tu comentario