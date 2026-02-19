Alta demanda laboral en verano aunque baja respecto a meses previos, según consultora

La demanda laboral muestra estabilidad en los últimos meses, aunque el dato de enero es el que mostró el menor nivel de llamados a nuevos empleos en los últimos 11 meses, según los datos de la consultora Advice .

Sin embargo, al comparar con enero de 2025 -lo que evita efectos estacionales- se observa un aumento de 3,1%, constituyéndose en el mayor registro para el mes de enero desde que Advice lleva registros (hace 7 años).

Según el informe de la consultora, el empleo está en niveles máximos históricos, más allá de ciertas fluctuaciones mensuales, pero hay más trabajo temporal y part-time. En efecto, más de un tercio del aumento en la demanda laboral en 2025 respondió a más empleos temporales o part-time.

Asimismo, Advice señala que el subempleo -personas que trabajan, pero quieren trabajar más- se mantiene en la proporción sobre el empleo total, pasando de 9,2% en 2024 a 9,3% en 2025.

La consultora plantea como hipótesis a profundizar que el mercado laboral uruguayo habría llegado a un “techo” por encima del cual es difícil seguir creciendo. Asimismo, destaca que las empresas están buscando una mayor flexibilidad en sus procesos y contratos, ante la mayor incertidumbre económica local e internacional.