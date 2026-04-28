Detienen en un allanamiento al adolescente que se había entregado por el homicidio del delivery

Un adolescente de 16 años fue detenido en la mañana de este martes durante un allanamiento en Paso Carrasco, por la investigación del homicidio de un delivery que ocurrió el viernes en Carrasco Norte.

El menor es el mismo que se había entregado ante la Policía el domingo y había quedado emplazado por la Fiscalía, a la espera de las pruebas.

Este martes se reunieron las pruebas necesarias que permitieron el arresto del menor. Asimismo, fueron incautadas ropas que coinciden con las utilizadas durante el crimen, dijeron fuentes policiales a Subrayado.

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La investigación está a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

Emplazado a la espera de pruebas

El domingo en la mañana, el adolescente se presentó junto a su madre en la Seccional 26 de Paso Carrasco, en Canelones, diciendo ser el autor del asesinato del hombre de 31 años. Entonces quedó a disposición de la Fiscalía, pero no detenido.

En las últimas horas, el menor dijo ser el único autor en el intento de rapiña, dijeron fuentes del Ministerio del Interior. La fiscal del caso, Silvia Naupp, resolvió emplazarlo; es decir, que continuara en libertad y lo podría volver a citar o detenerlo si era necesario para la investigación.

El hombre asesinado era cubano y estaba trabajando. En la noche del viernes, había llegado al portón de una casa en Capri y Máximo Tajes —a una cuadra de avenida Italia— cuando fue abordado por dos delincuentes que le exigieron la moto. Forcejeó y uno de los agresores terminó quitándole la vida de un disparo de arma de fuego.

Varios deliveries llegaron al lugar tras el crimen. "Trabajar en esto es duro porque nadie se concientiza con nosotros. Somos los malos de la película. No pongo en duda que muchos compañeros de nosotros cometen muchas infracciones y demás, pero todos no somos iguales", dijo uno de los trabajadores.

Además, repartidores volvieron a movilizarse este lunes y cortaron la calle frente al Palacio Legislativo, en reclamo de seguridad.

El de este repartidor fue el tercer homicidio del viernes en Montevideo. Y el segundo contra un repartidor. En la madrugada, un delivery de 22 años fue asesinado por delincuentes que le dispararon para robarle la moto, en el Prado; en la noche, un hombre fue atacado a tiros en el asentamiento 24 de Junio, cerca de ruta 102, el noreste del departamento.