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VIENTO Y FRÍO

Extienden la advertencia naranja y amarilla por vientos fuertes y muy fuertes en la costa

La advertencia naranja es por vientos muy fuertes y rige para la costa de Maldonado. La advertencia amarilla es por vientos fuertes y persistentes para la costa, desde San José hasta Rocha.

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La advertencia naranja del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) es por vientos muy fuertes y rige para la costa de Maldonado. La advertencia amarilla es por vientos fuertes y persistentes para la costa, desde San José hasta Rocha.

Advertencia naranja

La advertencia naranja es por vientos muy fuertes y persistente.

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“El aumento de gradiente de presión generará un incremento en los vientos sostenidos del suroeste. Se prevé intensidades de 60-70 km/h con rachas entre 80-90 km/h y ocasionalmente superiores. Acompañando esta situación, ingresará una masa de aire frío que favorecerá un marcado descenso de las temperaturas. En los departamentos costeros del Río de la Plata y el Océano Atlántico, se espera que se produzca un intenso oleaje debido al incremento en la intensidad del viento, generando una fuerte marejada y una subida anormal en el nivel del agua”, dice el informe de Meteorología.

Advertencia amarilla

La advertencia amarilla es por vientos fuertes y persistentes

Según el informe oficial, “se prevé intensidades de 40-60 km/h con rachas entre 60-80 km/h”.

En esta zona de la costa sur se prevén los mismos fenómenos adversos pero de menor intensidad que en la zona de advertencia naranja.

Las dos advertencias se actualizarán al mediodía de este lunes.

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