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REUNIÓN HOY POR PRECIO DE COMBUSTIBLES

Alejandro Sánchez: "En función del informe de la Ursea se establecerá el monto a incrementar el combustible"

El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez dijo “hay una decisión claramente política que hace que Ancap pierda dinero porque no trasladó a precios” todo el incremento del petróleo.

camion ancap nafta

“Seguramente o, es altamente probable que el informe de paridad de importación establezca que haya que aumentar los combustibles”, dijo Sánchez este martes en el programa Arriba Gente de Canal 10, y agregó: “En función del informe de la Ursea se establecerá el monto a incrementar el combustible, en el parámetro que está establecido”.

Ese parámetro incluye un incremento máximo de 7% (como ocurrió en abril) que tiene por objetivo dar “previsibilidad”, explicó Sánchez.

Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia.
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El jerarca destacó que cuando el petróleo internacional sube, pero esa suba no se traslada toda al precio de los combustibles, entonces Ancap pierde. De forma inversa, agregó, Ancap gana cuando el petróleo baja pero no traslada toda esa baja a los precios internos.

Respecto al incremento de precios de abril, y al que se anunciará para mayo, Sánchez aseguró: “Hay una decisión claramente política que hace que Ancap pierda dinero porque no trasladó a precios, a la economía, perjudicando a los productores y a la gente. Vamos a continuar con esa política de suavizar los efectos adversos del exterior”.

¿Qué pasa con el supergás?

Consultado acerca de si habrá un nuevo aumento en el precio del supergás, Sánchez dijo que “debería ser algo a preservar”.

“El supergás tiene un tratamiento preferencial que nunca se trasladó a precios los incrementos del precio de paridad de importación, y no va a suceder ahora”, agregó.

“Si fuera por el precio de paridad de importación debería aumentar al doble”, recordó.

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