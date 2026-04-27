Sacaron el auto y el cuerpo de la persona que cayó al agua en el puerto del Buceo

Un auto cayó al agua en el puerto del Buceo con una persona dentro, según informó el vocero de Bomberos en el lugar, Sebastián Camejo.

Poco antes de la hora 15 lograron sacar el cuerpo y lo llevaron a la sede de Prefectura. Tres horas después, el vehículo fue quitado del agua.

El jerarca dijo a Subrayado que el auto ingresó "a muy alta velocidad" y que "rompió la barrera" de ingreso al muelle.

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En el lugar trabajó personal de la Armada —incluidos buzos— y de Bomberos.

El informe que hizo en el lugar el vocero de Bomberos, antes de rescatar el cuerpo:

Embed #AHORA | Vocero de Bomberos, Sebastián Camejo, explica tareas para sacar el auto que cayó al agua en el puerto del Buceo: "Se presume una víctima, pero hasta que el vehículo no sea sacado del agua no podemos saber si hay alguna víctima más". El auto ingresó "a alta velocidad".… pic.twitter.com/0sYZAkAYjH — Subrayado (@Subrayado) April 27, 2026

El primer informe de María Eugenia Scognamiglio desde el lugar: