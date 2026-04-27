Un auto cayó al agua en el puerto del Buceo con una persona dentro, según informó el vocero de Bomberos en el lugar, Sebastián Camejo.
Sacaron el auto y el cuerpo de la persona que cayó al agua en el puerto del Buceo
El vocero de Bomberos dijo que la persona condujo "a muy alta velocidad", rompió una barrera y cayó al agua.
Poco antes de la hora 15 lograron sacar el cuerpo y lo llevaron a la sede de Prefectura. Tres horas después, el vehículo fue quitado del agua.
El jerarca dijo a Subrayado que el auto ingresó "a muy alta velocidad" y que "rompió la barrera" de ingreso al muelle.
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En el lugar trabajó personal de la Armada —incluidos buzos— y de Bomberos.
El informe que hizo en el lugar el vocero de Bomberos, antes de rescatar el cuerpo:
El primer informe de María Eugenia Scognamiglio desde el lugar:
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