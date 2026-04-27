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ENTRÓ "A ALTA VELOCIDAD", DIJO BOMBEROS

Sacaron el auto y el cuerpo de la persona que cayó al agua en el puerto del Buceo

El vocero de Bomberos dijo que la persona condujo "a muy alta velocidad", rompió una barrera y cayó al agua.

Puerto del Buceo, un auto cayó al agua. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Puerto del Buceo, un auto cayó al agua. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Un auto cayó al agua en el puerto del Buceo con una persona dentro, según informó el vocero de Bomberos en el lugar, Sebastián Camejo.

Poco antes de la hora 15 lograron sacar el cuerpo y lo llevaron a la sede de Prefectura. Tres horas después, el vehículo fue quitado del agua.

El jerarca dijo a Subrayado que el auto ingresó "a muy alta velocidad" y que "rompió la barrera" de ingreso al muelle.

Foto cedida a Subrayado.
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En el lugar trabajó personal de la Armada —incluidos buzos— y de Bomberos.

El informe que hizo en el lugar el vocero de Bomberos, antes de rescatar el cuerpo:

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El primer informe de María Eugenia Scognamiglio desde el lugar:

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