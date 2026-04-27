Gonzalo Moratorio presentó recurso de amparo para acceder a medicamento para su tratamiento contra el cáncer

El científico Gonzalo Moratorio, que desde hace varios meses lucha contra un tumor cerebral agresivo, presentó un recurso de amparo contra el Ministerio de Salud Pública (MSP) para acceder a un medicamento de alto costo para el tratamiento de su enfermedad.

La audiencia por el recurso planteado se realizará el jueves 30 de abril a las 13:45 horas en el Juzgado Letrado en lo Civil de 13º turno en el Palacio de los Tribunales, frente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Las partes fueron notificadas este lunes de forma urgente y el jueves deberán presentarse con asistencia de sus abogados, según el decreto de la jueza Lucía Granucci al que accedió Subrayado .

Días atrás, en un mensaje en sus redes sociales, Moratorio agradeció las muestras significativas de cariño y de apoyo recibidas, y dio cuenta que actualmente se encuentra realizando tratamiento de inmunoterapia y radioterapia, así como la ingesta en breve de otros medicamentos para combatir la enfermedad.

El científico manifestó tener fe y esperanza, y la convicción de que están haciendo todo lo posible y más para poder salir adelante. Agradeció el apoyo de su pareja y su hija, y llamó a "soñar con lo que podemos hacer y con lo imposible que va a ser posible".

En julio de 2025, Moratorio dio a conocer su situación de salud y agradeció a todos por el afecto. Estuvo en dos ocasiones en tratamiento oncológico en Brasil. Parte del tratamiento fue solventado por una campaña de recolección de fondos promovida por el Instituto Pasteur de Montevideo, al que pertenece Moratorio y donde ha tenido una destacada actuación junto a su equipo de científicos. Por ejemplo, en el desarrollo de test para diagnosticar el covid-19 durante la pandemia.

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