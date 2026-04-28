Asesinato del bebé de un año y medio: qué se sabe hasta ahora de lo que pasó en Colón

Un ataque a balazos en plena tarde-noche en Colón terminó con el homicidio de un bebé de un año y medio , y dejó a su padre de 24 años herido.

La violenta secuencia ocurrió en la intersección de Pasaje J y Continuación Aparicio Saravia, y tuvo su desenlace minutos después en la emergencia de la mutualista Médica Uruguaya de avenida Garzón.

Eran casi las ocho cuando el auto —un Volkswagen Vento rojo— avanzaba por Pasaje J. Según reconstruyeron los investigadores a partir del relato del abuelo del niño, otro vehículo se acercó y, sin mediar palabra, sus ocupantes abrieron fuego a quemarropa. Los disparos atravesaron el parabrisas del lado del conductor: al menos seis impactos directos, una ráfaga concentrada que no dejó margen de reacción.

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Dentro del vehículo viajaban el joven y su pequeño hijo. El ataque fue repentino y preciso, lo que no deja margen de dudas para los investigadores de la Policía sobre que el objetivo era ese hombre.

Tras los disparos, el abuelo del bebé y padre del joven herido condujo el auto hasta un supermercado sobre avenida Garzón y desde allí fueron llevados a la mutualista ubicada a pocos metros.

Minutos antes de las 20:00, padre e hijo ingresaron a la emergencia. El bebé estaba gravemente herido. Media hora después, a las 20:30, los médicos confirmaron que había muerto como consecuencia de un impacto de bala en la cabeza. Su padre, en tanto, tenía heridas en el brazo, el hombro y el oído izquierdo, pero permanecía estable.

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Doble escena y antecedentes

La escena del crimen quedó fragmentada en dos puntos. Por un lado, el estacionamiento del supermercado donde el vehículo baleado quedó con el parabrisas perforado de seis impactos de bala. Por otro, la intersección donde ocurrió el ataque, a un kilómetro y medio, marcada por seis casquillos y rastros de sangre.

Hasta allí llegaron efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y de Policía Científica. Levantaron evidencia, relevaron cámaras y comenzaron a reconstruir la ruta de los atacantes.

El trasfondo, sin embargo, remite a una violencia que no empezó ese día. El 17 de abril, en la misma esquina, un joven de 23 años había sido asesinado de un disparo en la cabeza. Desde entonces, la zona había registrado otros tiroteos. Para los investigadores, los hechos no son aislados sino que forman parte de una misma trama.

Por otro lado, el padre del bebé tiene un antecedente penal del año 2023 por tenencia de arma de fuego y estuvo en prisión por ese delito, algo que formará parte del análisis de los investigadores.

La magnitud del crimen activó a toda la cúpula policial. Hasta el lugar llegaron el ministro del Interior Carlos Negro, el director de la Policía Nacional José Azambuya, el jefe de Policía de Montevideo Pablo Lotito, el coordinador Yony Mezquita y el director de Hechos Complejos Virgilio de los Santos.

La causa quedó en manos de la fiscal de Homicidios Sabrina Flores, que ordenó las primeras actuaciones mientras los investigadores intentan dar con los responsables del crimen.