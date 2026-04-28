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Hallazgo relevante

Homicidio del bebé: la Policía incautó el auto en el que se desplazaban los atacantes

Tras el asesinato en Colón, el auto fue ubicado en Verdisol. Es un hallazgo relevante, teniendo en cuenta pericias en busca de huellas dactilares e indicios.

Foto: Subrayado. Archivo.

Foto: Subrayado. Archivo.

La Policía incautó en la noche de este lunes en Verdisol el auto que utilizaron los atacantes del homicidio del bebé de un año en Colón, horas antes. Según supo Subrayado, la Policía Científica perició el vehículo en busca de huellas dactilares

y otros indicios, tarea que es relevante para la investigación.

En la mañana de este martes, a primera hora, el auto fue retirado del lugar y llevado a una dependencia policial. La investigación está a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

Foto: Subrayado. 
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Eran casi las ocho de la noche de este lunes cuando las víctimas del ataque avanzaban en un Volkswagen Vento rojo por pasaje J y Continuación Aparicio Saravia. Según reconstruyeron los investigadores a partir del relato del abuelo del niño, otro vehículo se acercó y, sin mediar palabra, sus ocupantes abrieron fuego a quemarropa. Los disparos atravesaron el parabrisas del lado del conductor: al menos siete impactos directos, una ráfaga concentrada que no dejó margen de reacción.

Dentro del vehículo viajaban un joven de 21 años y su hijo de un año y medio. El ataque fue repentino y preciso, lo que no deja margen de dudas sobre que el objetivo era el hombre.

Tras los disparos, el abuelo del bebé y padre del herido condujo el auto hasta un supermercado sobre avenida Garzón y desde allí fueron llevados a la mutualista ubicada a pocos metros.

Minutos antes de las 20:00, padre e hijo ingresaron a la Médica Uruguaya. El niño estaba gravemente herido. Media hora después, a las 20:30, los médicos confirmaron que había muerto como consecuencia de un disparo en la cabeza. Su padre, en tanto, tenía heridas en el brazo, el hombro y el oído izquierdos, pero permanecía estable.

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