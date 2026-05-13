RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN UN CASO LA VÍCTIMA ERA SU HIJASTRA

Condenaron a un hombre e imputaron a otro por abuso sexual contra menores de edad en Paysandú

Uno de estos va a prisión preventiva por 60 días, mientras continúa la investigación. El otro, debe cumplir una pena de 2 años y 8 meses de cárcel.

vista-aérea-paysandu

Un hombre fue condenado y otro imputado por abuso sexual contra menores de edad, en dos casos que ocurrieron en Paysandú.

La condena fue contra un hombre de 24 años que abusó sexualmente de una adolescente. Va a la cárcel por 2 años y 8 meses por el delito de abuso sexual especialmente agravado. Tenía antecedentes penales.

Este caso comenzó a ser investigado tras un informe del Hospital Escuela del Litoral.

el 19% de jovenes sufrio alguna forma de abuso sexual antes de cumplir los 18 anos, revela encuesta de unicef
Seguí leyendo

El 19% de jóvenes sufrió alguna forma de abuso sexual antes de cumplir los 18 años, revela encuesta de Unicef

El imputado es un hombre de 56 años que fue denunciado en junio de 2024 por abusar sexualmente de la hija menor de edad de su pareja.

Ahora, se logró su imputación y fue a prisión preventiva por 60 días, porque la investigación en su contra continúa. La formalización es por abuso sexual especialmente agravado, y reiterados delitos de abuso sexual agravados, en régimen de reiteración real.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Agresor detenido

Policía retirado le apuntó con un arma a la conductora de un ómnibus tras accidente en el Intercambiador Belloni
PIDE COLABORACIÓN PARA UBICARLO

Policía busca a un hombre de unos 50 años que frecuenta la zona del Prado, investigado por delitos sexuales
Al menos tres casos

Hombre se tira delante de vehículos en Pocitos, simula ser atropellado y pide dinero para atenderse en el hospital
PRÓXIMA SEMANA

Nubel Cisneros anunció la llegada de la primera ola de frío polar con máxima de 8° y térmicas debajo de 0°
detalles de la investigación

Hombre buscado por abuso en el Prado acumula siete denuncias: nueva filmación lo muestra con una adolescente

Te puede interesar

Gobierno revisa incentivos en impuestos para compra de vehículos eléctricos, pero con tiempo de adaptación, dijo Oddone video
MINISTRO DE ECONOMÍA EN ADM

Gobierno revisa incentivos en impuestos para compra de vehículos eléctricos, pero con "tiempo de adaptación", dijo Oddone
Oddone: A nadie se le puede ocurrir que un equipo económico en Uruguay se está rifando la sostenibilidad fiscal, es temerario decir eso
MINISTRO DE ECONOMÍA EN ADM

Oddone: "A nadie se le puede ocurrir que un equipo económico en Uruguay se está rifando la sostenibilidad fiscal, es temerario decir eso"
Abdala dijo que arbitraje de Cardama confirma irresponsabilidad del gobierno; para el FA es un manotazo de ahogado video
REPERCUSIONES POLÍTICAS

Abdala dijo que arbitraje de Cardama "confirma irresponsabilidad del gobierno"; para el FA es "un manotazo de ahogado"

Dejá tu comentario