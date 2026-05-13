Condenaron a un hombre e imputaron a otro por abuso sexual contra menores de edad en Paysandú

Un hombre fue condenado y otro imputado por abuso sexual contra menores de edad, en dos casos que ocurrieron en Paysandú .

La condena fue contra un hombre de 24 años que abusó sexualmente de una adolescente. Va a la cárcel por 2 años y 8 meses por el delito de abuso sexual especialmente agravado. Tenía antecedentes penales.

Este caso comenzó a ser investigado tras un informe del Hospital Escuela del Litoral.

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El imputado es un hombre de 56 años que fue denunciado en junio de 2024 por abusar sexualmente de la hija menor de edad de su pareja.

Ahora, se logró su imputación y fue a prisión preventiva por 60 días, porque la investigación en su contra continúa. La formalización es por abuso sexual especialmente agravado, y reiterados delitos de abuso sexual agravados, en régimen de reiteración real.