Oddone: "A nadie se le puede ocurrir que un equipo económico en Uruguay se está rifando la sostenibilidad fiscal, es temerario decir eso"

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, aseguró este miércoles que los dos cambios que el gobierno promoverá en el sistema previsional a través de proyectos de ley que el Ejecutivo enviará al Parlamento en los próximos meses, no afectan las cuentas públicas ni la estabilidad fiscal de Uruguay.

“A nadie se le puede ocurrir que un equipo económico en Uruguay se está rifando la sostenibilidad fiscal, es temerario decir eso”, cuestionó Oddone en su presentación durante el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

“Cualquiera que estuviera en mi lugar haría lo mismo, mantener la sostenibilidad fiscal”, dijo el ministro, y explicó las dos grandes propuestas que el gobierno plantea para “mejorar” la ley de seguridad social que se aprobó en el gobierno de Luis Lacalle Pou.

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Fortalecimiento de sistema de transferencias para la infancia.

Oddone dijo que la primera medida que se plantea el gobierno, y que surge como recomendación del diálogo social, es “mejorar la gestión de las transferencias” y “aumentar los montos que se destinan a la primera infancia”.

El objetivo, dijo, es “destinar más recursos para fortalecer la asistencia a los hogares más vulnerables, donde están los menores”.

“Mantener la cohesión social implica evitar que personas queden fuera de la red social”, agregó, y destacó que la propuesta es “unificar las transferencias” y “aumentar los montos a las embarazadas y a la primera infancia”.

Oddone aseguró que “el costo estimado para 2027” de esta medida “está alineado con las metas fiscales”, mencionó “un impacto 0,03% del PIB”.

Retiro anticipado a los 60 años.

El ministro se refirió también, como segunda medida que promoverá el gobierno, la habilitación al retiro anticipado a los 60 años de edad.

Aseguró que la edad general de retiro se mantendrá a los 65 años, pero que se habilitará “una causal de contingencia” a los 60 años, “con fuerte incentivos para seguir trabajando hasta los 65 años”.

“Quien se retire antes tendrá jubilaciones menores”, dijo Oddone, y aseguró que esto “no afecta las cuentas fiscales”.

El ministro señaló que esto otorga “libertad para elegir si quieren seguir trabajando hasta los 65 años o retirarse antes con menos jubilación”.

“Apuntamos a mejorar y corregir un conjunto de cosas que la ley aprobada en el período anterior no terminó de resolver. Este gobierno no busca desarmar cosas que hizo el gobierno anterior, sino completar lo que se hizo. Nadie puede decir que hay un intento de reducir la edad de retiro a 60 años. Sigue a 65 años. Se plantea una alternativa de contingencia”, insistió.

“A nadie se le puede ocurrir que un equipo económico en Uruguay se está rifando la sostenibilidad fiscal. Sostener que estas medidas están conspirando contra la sostenibilidad fiscal, es temerario”, dijo Oddone, y apuntó a actores del sistema que “han cruzado algunos límites en el debate”.

Contexto internacional

El ministro Oddone comenzó su presentación haciendo un análisis del escenario internacional adverso, producto de la guerra en Medio Oriente y el salto que provocó en el precio internacional del petróleo.

Habló de un escenario internacional de “incertidumbre” y “volatilidad”, y mencionó el “efecto negativo” que el precio del petróleo tiene en las exportaciones.

En este punto, sin embargo, destacó el informe del City Group que señala a Uruguay “como el país menos vulnerable de América Latina para enfrentar el shock externo por suba del petróleo”. “En el corto plazo, por supuesto”, aclaró.

Al respecto, señaló que como “fortalezas” de Uruguay que “la generación de energía eléctrica está aislada del petróleo”. Esto es, casi nula dependencia del petróleo para generar energía eléctrica en Uruguay.

Combustibles.

Al hablar entonces del precio de los combustibles en Uruguay, el ministro destacó que subieron “menos de lo que el precio de paridad de importación indicaba”.

“Esto es un elemento central de la política económica, para evitar que un evento transitorio extremo afecte decisiones de negocios”, indicó.

Como fortaleza de Uruguay, Oddone también mencionó “el nivel más bajo de inflación en décadas”, y aseguró: “Tener niveles de inflación baja nos ha permitido ganar capacidad de iniciativa para evitar el shock externo”.

“Desde el punto de vista financiero Uruguay está muy bien preparado para enfrentar este shock externo”, destacó, y agregó: “Nuestra prima de riesgo soberano es la más baja de América Latina. Esto estuvo sin movimientos a pesar de las turbulencias internacionales. Esto está en absoluta calma y es como ven a Uruguay los mercados”.

“Hemos construido un país durante años que fuera de Uruguay es muy bien valorado”, concluyó en este punto.

Política fiscal, “logros y desafíos”

“En el 2025 pudimos cumplir las metas pese a una menor recaudación. Recaudamos 10.000 millones de pesos menos, unos 250 millones de dólares menos de lo previsto. A pesar de eso, sin mucha propaganda, y en silencio, el gobierno cumplió las metas fiscales”, aseguró el ministro de Economía.

“No se hizo con motosierra ni haciendo aspavientos, se hizo en silencio y con seriedad”, dijo Oddone, en referencia a reducciones de gastos analizados y ejecutados inciso por inciso en la Administración Central.

Esto mismo se hará durante el 2026 para mantener al país alineado con las metas fiscales, dijo en referencia al análisis que por estos días realiza su Ministerio con cada inciso del Ejecutivo.

Al respecto aseguró que “en las conversaciones amistosas” con los demás ministerios “a veces se les indica gasto a la baja”.

2026

En cuanto a las proyecciones para el 2026, dijo que estarán “por debajo de lo previsto”.

Se estimaba un crecimiento de la economía de 2,2%, “y estamos seguramente en 1,6%”, dijo Oddone.

“Habrá un crecimiento sustancialmente menor, a pesar de eso estamos en condiciones de decir que las metas fiscales se van a volver a cumplir este año”, aseguró.