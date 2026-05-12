La Jefatura de Policía de Montevideo solicita la colaboración de la población para identificar y dar con el paradero de un hombre que es investigado por diversos hechos vinculados a delitos sexuales.
Policía busca a un hombre de unos 50 años que frecuenta la zona del Prado, investigado por delitos sexuales
El individuo es investigado por diversos hechos. Por información sobre su identificación y paradero, comunicarse al teléfono 2030 2781 o al correo electrónico [email protected].
Se trata de un individuo de unos 50 años que frecuenta la zona del Prado, según la información proporcionada por el Departamento de Investigación de Delitos Sexuales de la Jefatura capitalina.
Por información, comunicarse al teléfono 2030 2781 o al correo electrónico [email protected]
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