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Policía busca a un hombre de unos 50 años que frecuenta la zona del Prado, investigado por delitos sexuales

El individuo es investigado por diversos hechos. Por información sobre su identificación y paradero, comunicarse al teléfono 2030 2781 o al correo electrónico [email protected].

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La Jefatura de Policía de Montevideo solicita la colaboración de la población para identificar y dar con el paradero de un hombre que es investigado por diversos hechos vinculados a delitos sexuales.

Se trata de un individuo de unos 50 años que frecuenta la zona del Prado, según la información proporcionada por el Departamento de Investigación de Delitos Sexuales de la Jefatura capitalina.

Por información, comunicarse al teléfono 2030 2781 o al correo electrónico [email protected]

Foto: Subrayado. Policía trabaja en Agazzi y Antonio Pereira, donde el 1° de mayo hubo un homicidio y, este lunes, otro.
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