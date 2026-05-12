Policía busca a un hombre de unos 50 años que frecuenta la zona del Prado, investigado por delitos sexuales

La Jefatura de Policía de Montevideo solicita la colaboración de la población para identificar y dar con el paradero de un hombre que es investigado por diversos hechos vinculados a delitos sexuales.

Se trata de un individuo de unos 50 años que frecuenta la zona del Prado, según la información proporcionada por el Departamento de Investigación de Delitos Sexuales de la Jefatura capitalina.

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