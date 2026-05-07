El 19% de los jóvenes sufrió alguna forma de abuso sexual antes de cumplir los 18 años, revela encuesta de Unicef

Unicef presentó este jueves los resultados de la encuesta realizada junto a Equipos Consultores sobre violencia sexual en la infancia y la adolescencia en Uruguay. El estudio se efectuó a través de un relevamiento entre jóvenes de 18 a 24 años, entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

La violencia sexual afecta a casi 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes. Además, casi 1 de cada 5 jóvenes recordó haber sufrido alguna forma de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. El 30% de las mujeres fue víctima abuso sexual y el 24% residía en Montevideo.

La encuesta "pone sobre la mesa cifras que nos interpelan a trabajar mucho", afirmó la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. "Es clarísimo, una situación que el Uruguay tiene", indicó y recordó los datos del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) que informó que en 2025 se registraron 2.536 situaciones de violencia nuevas contra niños, niñas y adolescentes . En total, los casos suman 7.381 si se consideran las que ya estaban activas.

Para el MSP, trabajar en este tema es una de las prioridades. "Es uno de los temas más preocupantes que tenemos", afirmó. El abordaje de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes se incluyó como meta asistencial en todos los prestadores del sistema de salud, ASSE y mutualistas, con énfasis en la recapacitación de los equipos médicos.

"La forma de abuso, de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, es de las formas más crueles de violencia que hay y que deja secuelas a lo largo de la vida", enfatizó Lustemberg.