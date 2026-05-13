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Hombre buscado por abuso en el Prado acumula siete denuncias: nueva filmación lo muestra con una adolescente

La Policía busca identificar al sospechoso, que fue visto cerca de liceos y paradas de ómnibus. Una filmación a la que accedió Subrayado lo muestra caminando junto a una adolescente.

Video cedido a Subrayado. Hombre camina varias cuadras con una de las víctimas en el Prado.

Captura del video cedido a Subrayado. Hombre camina varias cuadras con una de las víctimas en el Prado.

Captura del video cedido a Subrayado. Hombre camina varias cuadras con una de las víctimas en el Prado.

La Policía busca a un hombre que fue denunciado siete veces desde principios de abril por situaciones de abuso hacia adolescentes en la zona del Prado, según supo Subrayado.

policia busca a un hombre de unos 50 anos que frecuenta la zona del prado, investigado por delitos sexuales
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Policía busca a un hombre de unos 50 años que frecuenta la zona del Prado, investigado por delitos sexuales

Las adolescentes denunciaron que el hombre se les acercaba en la calle, principalmente en las inmediaciones de liceos y paradas de ómnibus. Según relataron, en algún caso les hizo cinchones en el pelo, les ofrecía su número de teléfono y decía ser contratista de modelos.

Además, señalaron que les sacaba fotos y conversaba con ellas durante varias cuadras.

Subrayado accedió a una filmación registrada el lunes 27 de abril a las 16:45, en la que se observa al hombre caminando en el Prado junto a una adolescente. Varias menores que vieron las imágenes difundidas por la Policía indicaron que se trata de la misma persona.

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El sospechoso —que tiene alrededor de 50 años según la Policía— fue visto cerca del liceo Bauzá y en el entorno de otros tres liceos de la zona del Prado, además de paradas de ómnibus.

Vecinos también dijeron a Subrayado que lo han visto merodeando el barrio. Una mujer afirmó que observó una situación sospechosa protagonizada por el hombre en avenida Agraciada y Castro, frente al viaducto, y decidió filmarlo. Ese material está siendo analizado por la Policía.

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