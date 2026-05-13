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Al menos tres casos

Hombre se tira delante de vehículos en Pocitos, simula ser atropellado y pide dinero para atenderse en el hospital

Hubo al menos tres casos denunciados bajo la misma modalidad. Con termo y mate, el hombre se tira delante de los vehículos y pide ser llevado al hospital o dinero para el taxi.

Foto: Subrayado. Bulevar España, Pocitos.

Foto: Subrayado. Bulevar España, Pocitos.

Al menos tres personas denunciaron ante la Policía que un hombre se les tiró encima de su vehículo y simuló ser atropellado. Enseguida, el sospechoso les pidió que lo trasladaran al Hospital Italiano, que les dé dinero para la atención médica o pide plata para el taxi.

Así consta de las denuncias presentadas ante la Seccional 10ª, a cuyo detalle accedió Subrayado. De acuerdo con los denunciantes, es un hombre de entre 45 y 50 años, de una altura aproximada de 1,70 metros.

El sospechoso, a quien se lo ha visto con termo y mate bajo el brazo, alega dolencias y pide ser trasladado al hospital y que le den dinero para atenderse.

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En el primero de los casos, la víctima lo llevó al Hospital Italiano. En la segunda, el hombre pidió que lo llevaran al mismo lugar pero cuando se enteró que la conductora era abogada, pidió para bajarse. Le solicitó dinero para el taxi, pero la mujer se negó.

Y en el tercer caso pidió nuevamente que lo trasladen al mismo hospital y pidió dinero para atenderse allí. La víctima llamó al 911 y el hombre se fue del lugar.

Dos casos ocurrieron el sábado, uno en Antonio Costa y Luis Alberto de Herrera, y otro en Scosería y Benito Blanco; y uno el lunes en Roque Graseras y Juan María Pérez.

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