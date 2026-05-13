Policía retirado le apuntó con un arma a la conductora de un ómnibus tras accidente en el Intercambiador Belloni

Una mujer cruzó el Intercambiador Belloni, rodeó un ómnibus de la línea 402 de Coetc que estaba detenido y pasó por delante del vehículo. En ese momento, la conductora, una mujer de 48 años, avanzó y chocó a la peatona, que cayó al suelo y sufrió fracturas en las piernas.

La situación fue vista por un policía retirado de 72 años, que primero golpeó el ómnibus con un bastón, luego subió al vehículo y le apuntó con un arma a la conductora. A su vez, el episodio fue visto por una policía que estaba en el intercambiador, quien redujo al agresor.

El hombre, retirado de la Policía desde 2009, explicó que sacó su arma de forma disuasoria para evitar que la conductora se fuera del lugar. Presentó una guía del arma vencida desde 2016, supo Subrayado.

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El arma estaba cargada con 14 cartuchos, fue incautada y enviada a Policía Científica. El policía retirado quedó detenido y a disposición de Fiscalía.

Desde el sindicato de trabajadores de Coetc descartaron tomar medidas, en vista de que no hubo agresión física a la trabajadora ni el policía retirado disparó, según explicaron.