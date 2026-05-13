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MINISTRO DE ECONOMÍA EN ADM

Gobierno revisa incentivos en impuestos para compra de vehículos eléctricos, pero con "tiempo de adaptación", dijo Oddone

"Es de buena política que cuando algo maduró, se desenvuelva con menos muletas", dijo el ministro de Economía en ADM.

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El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo que el gobierno revisa "los incentivos a la compra de vehículos eléctricos desde el punto de el punto de vista impositivo". Está previsto que sea para fines de 2026.

En ese sentido, el ministro remarcó que esto fue habilitado por el Presupuesto Nacional que se aprobó en 2025.

El jerarca explicó que todavía está en tratativas en el interior del Poder Ejecutivo y hay conversaciones con los privados, que tendrán "un tiempo de adaptación".

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"No podemos un día despertarnos y decir que esto cambió, porque hay gente que compró el stock de vehículos e hizo su planificación, así que estamos negociando para que esto entre a regir con un paso prudencial. ¿Cuándo va a ser esto? Seguramente en el segundo semestre del año, pero más sobre finales de año. Pero tenemos que terminarlo de cerrar al interior del Poder Ejecutivo", aclaró.

Sobre las razones, señaló que los autos eléctricos ya ingresaron al mercado uruguayo y que no es necesario seguir estimulando este producto. "Es de buena política que cuando algo maduró, se desenvuelva con menos muletas", dijo durante su presentación durante el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

"Nosotros continuamos promocionando la compra de vehículos eléctricos, tal y como se definió en la administración anterior, porque está alineado a los objetivos de la reducción de la contaminación por gases de efecto invernadero. Ahora, en el primer trimestre del año, las ventas de automóviles eléctricos e híbridos superaron por primera vez los autos a combustión. Eso plantea dos cosas. En primer lugar, que el instrumento ha sido fantástico, porque ese estímulo ha permitido que la gente adopte una tecnología nueva, moderna, a la cual el gobierno quería llevarlo, pero es el mismo momento en el cual uno se pregunta si estamos dispuestos a seguir haciendo esa renuncia fiscal para estimularla o el vehículo o el objeto ya se generó una demanda por sí misma, por la cual no la tengo que subsidiar. Y sobre todo sabiendo que toda vez que yo subsidio acá, es menos venta acá de algo que yo recaudo y acá recaudo menos", dijo.

"La penetración de eléctricos que hay en Uruguay no la ven en ningún lado, y eso habla bien también de la UTE y su capacidad de disponibilizar energía", agregó el jerarca.

De todos modos, aclaró que "la electrificación del sistema de transporte es un compromiso innegociable".

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