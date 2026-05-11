El meteorólogo Nubel Cisneros anunció la llegada de la primera ola de frío polar para la próxima semana.
Nubel Cisneros anunció la llegada de la primera ola de frío polar con máxima de 8° y térmicas debajo de 0°
"Vamos a tener de 4 a 5 días de temperaturas con muy bajas temperaturas. Viento del sur, viento polar", destacó el meteorólogo para la próxima semana.
"Vamos a tener de 4 a 5 días de temperaturas con muy bajas temperaturas. Viento del sur, viento polar", destacó.
Y agregó: "La máxima estaría entre los 6° y 8° con térmicas por debajo de 0°".
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Temperaturas mínimas muy bajas con heladas y presencia de sol en el pronóstico de Nubel Cisneros
En lo que respecta a las próximas horas, el meteorólogo indicó que habrá presencia de heladas agrometeorológicas en muchos puntos del país. Las jornadas durante el día se mantendrán frescas a templadas con máxima de 18°.
"Vamos a tener buena presencia de sol. Un poquito más de nubosidad el día miércoles, vuelve a despejarse el próximo jueves, prácticamente soleada toda la semana", comentó.
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