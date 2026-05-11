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Nubel Cisneros anunció la llegada de la primera ola de frío polar con máxima de 8° y térmicas debajo de 0°

"Vamos a tener de 4 a 5 días de temperaturas con muy bajas temperaturas. Viento del sur, viento polar", destacó el meteorólogo para la próxima semana.

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El meteorólogo Nubel Cisneros anunció la llegada de la primera ola de frío polar para la próxima semana.

"Vamos a tener de 4 a 5 días de temperaturas con muy bajas temperaturas. Viento del sur, viento polar", destacó.

Y agregó: "La máxima estaría entre los 6° y 8° con térmicas por debajo de 0°".

Temperaturas muy bajas para este domingo y los próximos días. 
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Temperaturas mínimas muy bajas con heladas y presencia de sol en el pronóstico de Nubel Cisneros

En lo que respecta a las próximas horas, el meteorólogo indicó que habrá presencia de heladas agrometeorológicas en muchos puntos del país. Las jornadas durante el día se mantendrán frescas a templadas con máxima de 18°.

"Vamos a tener buena presencia de sol. Un poquito más de nubosidad el día miércoles, vuelve a despejarse el próximo jueves, prácticamente soleada toda la semana", comentó.

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