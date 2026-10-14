Condenan a una adolescente e imputan a un hombre por incendiar auto de alta gama en Punta del Este

La investigación sigue para determinar con exactitud las responsabilidades del imputado.

La Justicia condenó a una adolescente de 16 años como coautora e imputó a un hombre por el incendio a un auto Mercedes Benz de alta gama que tuvo lugar en noche del domingo en la Calle 24, en Punta del Este.

La menor fue responsabilizada por un delito de incendio en concurso formal y daño en modalidad de dolo. Permanecerá en libertad pero deberá asistir durante 10 meses a un programa socioeducativo del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU).

En tanto, el mayor —que tiene anotaciones como menor—, fue imputado por los mismos delitos, a la espera de una sentencia judicial definitiva. Mientras, aguardará en arresto domiciliario y con tobillera electrónica durante seis meses.

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El incendio fue provocado alrededor de las 23:40 del domingo en las calles 24 y 27 de la península. La secuencia quedó filmada en cámaras de vigilancia de la Policía y de edificios de la zona.

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, dio a conocer qué declararon ambos detenidos. Manifestaron que lo hicieron por celos de la expareja del hombre con el propietario del vehículo.

Sin embargo, con el transcurso de las horas, la hipótesis que tomó fuerza es que el propietario del auto, brasileño,había tenido un encuentro con una trabajadora sexual y allegados a la mujer, al no poder encontrarla, le incendiaron el vehículo al hombre, dijeron a Subrayado fuentes de la investigación.

Una camioneta estacionada próxima al auto incendiado fue alcanzada por el fuego y también sufrió daños.

Ahora, la investigación fiscal sigue para determinar con exactitud las responsabilidades del imputado.