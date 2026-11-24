La Intendencia de Maldonado dispuso cambios en la circulación de varias calles de Punta del Este desde este martes 24 para mejorar las entradas y las salidas al balneario.

Se cambia el sentido de circulación de la calle El Mesana (24) de sur a norte, desde la calle Obenque (15) hasta los accesos frente al parador de La Mano.

Se habilita el doble sentido de circulación de la rambla Artigas (Brava), desde los accesos frente al parador de La Mano, hasta la calle Los Muergos (27).

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Se cambia el sentido de circulación de la calle Resalsero (26) de norte a sur, desde la calle Los Muergos (27) hasta la calle El Estrecho (17).

También, se modifica la circulación de la calle Obenque (15) de este a oeste, desde la rambla Artigas (Brava) hasta la avenida Gorlero (22).

Se cambia el sentido de circulación de la calle La Salina (9) de oeste a este, desde la calle El Foque (14) hasta la calle Obenque (15).

Además, se instalaron semáforos en los accesos frente al parador de Los Dedos con el fin de canalizar el cruce de la rambla Lorenzo Batlle hacia la rambla Artigas (Brava) con la salida de la calle El Mesana (24).

También, hay semáforos en el cruce de las calles Los Muergos (27), Resalsero (26) y la rambla Artigas (Brava) y semáforos peatonales en los cruces de la calle El Mesana (24) y de la rambla Artigas (Brava) a la altura de la calle Inzaurraga (31).

En temporada, se destinará a estacionamiento público la calzada actual de salida desde la rotonda de la terminal hacia La Barra hasta su entronque con la rambla Artigas (Brava).

En tanto, la única salida de todos los recorridos de las líneas de ómnibus urbanos y suburbanos desde la península por la calle El Mesana (24).

El alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, pidió a los conductores y a los peatones circular con precaución para darle tiempo a la gente a acostumbrarse a los cambios. Los inspectores de tránsito estuvieron en la zona para orientar y notificar a los conductores.

Los conductores analizaron los cambios que rigen desde este martes.