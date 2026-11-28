Fernando Muslera en la final de la Copa Libertadores con Estudiantes, 2026. Foto: AFP

Fernando Muslera tras la derrota en la final de la Libertadores y el anuncio de que puso fin a su carrera. Foto: FocoUy

Fernando Muslera anunció que se retira del fútbol. La final de la Copa Libertadores que disputó este sábado en Montevideo con Estudiantes de La Plata fue su último partido.

“Es un cierre de carrera espectacular”, dijo el uruguayo a la televisión de la final ni bien terminó el partido en el estadio Centenario, con derrota para su club Estudiantes.

“Me voy feliz de haber competido hasta el último día”, agregó el ex arquero de la Selección Uruguaya.

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Sobre la derrota de Estudiantes, comentó: “Mucha amargura por el resultado pero muchas satisfacción por como competimos”.

Muslera fue campeón de América con Uruguay en 2011 (en Argentina) y tiene el récord de competir con La Celeste en cinco Mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Canadá, Estados Unidos y México 2026.