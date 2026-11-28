Abel Ferreira ganó este sábado su tercera Copa Libertadores como DT de Palemiras y llevó la cuarta para las vitrinas del club brasileño.
Abel Ferrira hace historia como DT y ya ganó tres Copas Libertadores con Palmeiras
El DT portugués Abel Ferreira ganó tres Copas Libertadores con Palmeiras: 2020, 2021 y ahora 2026. El “Verdao” domina la Copa en los últimos años, con cuatro finales desde 2020 (una perdida).
Palmeiras ganó la Libertadores en 1999, y luego suma una seguidilla impresionante en los últimos años con las tres victorias de 2020, 2021 y ahora 2026. Estas tres con Ferreira como entrenador del “Verdao”.
Además, el predominio de Palmeiras es casi total en estos seis años: a los tres campeonatos ganados se suma el vicecampeonato de 2025 y la eliminación en semifinales de 2022 y 2023.
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Ferreira ganó su segunda Libertadores en Montevideo. A la de 2026 suma la victoria en 2021, también en el estadio Centenario.
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