Abel Ferrira, DT de Palmeiras. AFP

Abel Ferreira ganó este sábado su tercera Copa Libertadores como DT de Palemiras y llevó la cuarta para las vitrinas del club brasileño.

Palmeiras ganó la Libertadores en 1999, y luego suma una seguidilla impresionante en los últimos años con las tres victorias de 2020, 2021 y ahora 2026. Estas tres con Ferreira como entrenador del “Verdao”.

Además, el predominio de Palmeiras es casi total en estos seis años: a los tres campeonatos ganados se suma el vicecampeonato de 2025 y la eliminación en semifinales de 2022 y 2023.

Ferreira ganó su segunda Libertadores en Montevideo. A la de 2026 suma la victoria en 2021, también en el estadio Centenario. Es Abel, es tricampeón de la CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/u85iIBhc7P — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 28, 2026