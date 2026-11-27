La Corte Electoral concluyó este viernes el escrutinio de las elecciones de los representantes de trabajadores, jubilados y pensionistas, y empresarios en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS) y se confirmaron los resultados primarios con la victoria de Lorena Roqueta (Lista 15) en representación de los trabajadores, Estela Ovelar (Lista 1) por los jubilados y pensionistas, y Jorge Fernández (Lista 25) como representantes de los empresarios.

Estela Ovelar fue electa como representante de los jubilados y pensionistas y sucederá a María Elena Lloveras en el BPS. La secretaria general de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) obtuvo 145.482 votos (39,35%), frente a los 143.852 votos (38,9%) de Renaldo Borriero de la Lista 5. La diferencia fue de 1.630 votos. La candidata de la Lista 2, María Ángela Pereira, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay logró 21.128 votos (5,71%).

Ovelar ganó en Montevideo y Canelones, y en el resto del país lo hizo Borriero. En San José, Ovelar perdió por 163 votos.

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En este orden, hubo 30.227 (8,18%) votos en blanco, 29.014 anulados (7,85%) y 45 (0,01%) observados anulados, de acuerdo a los datos finales de la Corte Electoral.

ACTIVOS

Lorena Roqueta resultó ganadora en el orden de activos (trabajadores) con 460.970 votos (45,21%) frente a los 378.045 votos (37,08%) de Carlos Clavijo de la Lista 11 del actual director del BPS, Carlos Clavijo, en representación del PIT-CNT. La diferencia fue de 82.925 votos.

Clavijo se impuso en Montevideo y Canelones, y en los 17 departamentos del interior resultó ganadora Roqueta. Por ejemplo, en Rivera los votos a la candidata de la Lista 15 fueron dos veces y media más que los de la Lista 11.

En el orden de los trabajadores, se registraron 78.651 votos en blanco (7,71%), 101.838 anulados (9,99%) y 138 votos observados anulados (0,01%).

EMPRESAS

Jorge Fernández fue electo como representante de los empresarios y ocupará el lugar del actual director, José Pereyra. Fernández obtuvo 82.270 votos (38,18%), Graciela Álvarez (Lista 21) logró 41.815 (19,41%), Bernardo Aldabalde (Lista 27) 24.201 (11,23%) y Daniel Añón (Lista 30), que contaba con el apoyo de las cámaras empresariales, sacó 17.178 votos (7,97%).

Fernández ganó en todos los departamentos.

En blanco fueron 27.667 votos (12,84%), 22.308 anulados (10,35%) y 36 votos observados anulados (0,02%), según los datos oficiales.