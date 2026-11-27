La Corte Electoral concluyó este viernes el escrutinio de las elecciones de los representantes de trabajadores, jubilados y pensionistas, y empresarios en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS) y se confirmaron los resultados primarios con la victoria de Lorena Roqueta (Lista 15) en representación de los trabajadores, Estela Ovelar (Lista 1) por los jubilados y pensionistas, y Jorge Fernández (Lista 25) como representantes de los empresarios.
Terminó el escrutinio de las elecciones del BPS: se confirmó la victoria de Roqueta, Ovelar y Fernández
En activos, la candidata de la Lista 15 resultó ganadora en el interior, menos en Montevideo y Canelones, donde se impuso Clavijo. En pasivos, la diferencia fue de 1.630 votos en favor de la representante de Onajpu. En empresas, la Lista 25 se impuso en todo el país.
PASIVOS
Estela Ovelar fue electa como representante de los jubilados y pensionistas y sucederá a María Elena Lloveras en el BPS. La secretaria general de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) obtuvo 145.482 votos (39,35%), frente a los 143.852 votos (38,9%) de Renaldo Borriero de la Lista 5. La diferencia fue de 1.630 votos. La candidata de la Lista 2, María Ángela Pereira, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay logró 21.128 votos (5,71%).
Ovelar ganó en Montevideo y Canelones, y en el resto del país lo hizo Borriero. En San José, Ovelar perdió por 163 votos.
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En este orden, hubo 30.227 (8,18%) votos en blanco, 29.014 anulados (7,85%) y 45 (0,01%) observados anulados, de acuerdo a los datos finales de la Corte Electoral.
ACTIVOS
Lorena Roqueta resultó ganadora en el orden de activos (trabajadores) con 460.970 votos (45,21%) frente a los 378.045 votos (37,08%) de Carlos Clavijo de la Lista 11 del actual director del BPS, Carlos Clavijo, en representación del PIT-CNT. La diferencia fue de 82.925 votos.
Clavijo se impuso en Montevideo y Canelones, y en los 17 departamentos del interior resultó ganadora Roqueta. Por ejemplo, en Rivera los votos a la candidata de la Lista 15 fueron dos veces y media más que los de la Lista 11.
En el orden de los trabajadores, se registraron 78.651 votos en blanco (7,71%), 101.838 anulados (9,99%) y 138 votos observados anulados (0,01%).
EMPRESAS
Jorge Fernández fue electo como representante de los empresarios y ocupará el lugar del actual director, José Pereyra. Fernández obtuvo 82.270 votos (38,18%), Graciela Álvarez (Lista 21) logró 41.815 (19,41%), Bernardo Aldabalde (Lista 27) 24.201 (11,23%) y Daniel Añón (Lista 30), que contaba con el apoyo de las cámaras empresariales, sacó 17.178 votos (7,97%).
Fernández ganó en todos los departamentos.
En blanco fueron 27.667 votos (12,84%), 22.308 anulados (10,35%) y 36 votos observados anulados (0,02%), según los datos oficiales.
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