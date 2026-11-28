La pelota de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata. Foto: AFP

Final de la Libertadores en el estadio Centenario, Palmeiras y Estudiantes. AFP

Palmeiras y Estudiantes en la final de la Libertadores. Foto: AFP

Palmeiras venció 1-0 a Estudiantes de La Plata en la gran final del estadio Centenario y vuelve a ser campeón de la Copa Libertadores.

El gol de la victoria lo hizo Romón Sosa a los 6 minutos del segundo tiempo y con eso le alcanzó a Palmeiras para ser otra vez campeón de la Copa Libertadores, que ya ganó en 1999, 2020 y 2021.

Los primeros 45 minutos fueron con muy poco fútbol. Palmeiras propuso jugar y Estudiantes cortar. Así pasó el primer tiempo, con un par de acercamientos de Palmeiras al arco de Fernando Muslera y un remate en el palo tras jugada por izquierda que se entreveró en el área chica.

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Estudiantes lo intentó con pelotas largas pero siempre divididas que ganaba la defensa de Palmeiras.

Tan peleado estuvo la primera mitad que el árbitro sacó seis amarillas, tres para cada lado, por faltas y empujones.

Segundo tiempo, un gol y listo

El segundo tiempo comenzó con Palmeiras tirado arriba y a los 6 minutos llegó el gol tras una jugada por derecha, centro al área y Ramón Sosa que puso el 1-0 solo frente a Muslera.

Después Estudiantes se vio forzado a adelantar sus líneas, hizo dos cambios y comenzó a atacar como no lo había hecho en la primera mitad. Palmeiras se dedicó a partir de allí más a defender y contragolpear que otra cosa.

Pero a Estudiantes no pudo empatar y a Palmeiras le alcanzó con un gol para ser campeón, otra vez: 1999, 2020, 2021 y 2026.

Ramón Sosa y el gol que vale una Libertadores:

La previa

Con cerca de 60.000 personas en el único estadio del mundo declarado Monumento al Fútbol Mundial, el equipo argentino busca volver a la gloria internacional, mientras que su rival brasileño intenta mantener su predominio en los últimos años.

La última copa del “Pincha” fue en el 2009, tras una primera historia con tres campeonatos seguidos en 1968, 1969 y 1970.

El “Verdao”, en tanto ganó la Copa en 1999 y después repitió en 2020 y 2021, y es un animador constante de la Libertadores en las últimas ediciones.

Los 11 de Estudiantes

Muslera en el arco; Rojo, Núñez, González Pírez; Mancuso, Piovi, Benedetti y Castro; Burgos, Carillo y Palacios.

Los 11 de Palmeiras

Carlos Miguel en el arco, línea de tres con Murilo, Gómez y Barboza. Cinco en el medio: Piqueréz por izquierda, Marlon Freitas, Lucas Evangelista y Giay. Y adelante Ramón Sosa, López y Arias.